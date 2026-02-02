भारतीय ऑटो बाजार में रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत: टाटा नेक्सन बनी नंबर-1, जनवरी 2026 में बिक्री ने रचा इतिहास

Tata Nexon Sales: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 63,510 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है. महिंद्रा की SUVs का क्रेज लोगों में इस कदर है कि कंपनी के पास नई लॉन्च हुई XUV7XO और XEV 9S के लिए 93,000 से ज्यादा बुकिंग्स आ चुकी हैं.
Tata Nexon Sales: मारुति सुजुकी अभी भी नंबर वन की कुर्सी पर बरकरार है. कंपनी ने जनवरी में 1,85,943 गाड़ियां बेचीं. हालांकि, कंपनी ने संकेत दिए हैं कि कच्चे माल (जैसे एल्युमीनियम और तांबा) की कीमतें बढ़ने की वजह से आने वाले महीनों में कारों के दाम बढ़ाए जा सकते हैं. मारुति की बुकिंग में भी इस महीने 25 प्रतिशत का उछाल देखा गया है.
महिंद्रा एंड महिंद्रा
हुंडई मोटर इंडिया
हुंडई मोटर इंडिया इस बार चौथे स्थान पर रही, लेकिन कंपनी ने अपने इतिहास की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री (59,107 यूनिट्स) दर्ज की है. हुंडई के लिए 'वेन्यू' और 'ऑरा' सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल रहे. वहीं टोयोटा ने 30,630 गाड़ियां बेचकर पांचवां स्थान पाया, जबकि MG मोटर ने अपनी इलेक्ट्रिक कार 'विंडसर' और 'हेक्टर' के दम पर 9% की बढ़त हासिल की.
भविष्य की बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री के दिग्गजों का कहना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों पर दिए गए जोर से गाड़ियों की मांग बनी रहेगी. हालांकि, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और ग्लोबल तनाव चिंता का विषय हैं. अब कंपनियों का पूरा ध्यान इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जे भारत में ही बनाने पर है ताकि बाहरी देशों पर निर्भरता कम की जा सके और कीमतें काबू में रहें.