दोगुनी से ज्यादा हुई कारों की बिक्री, जानें किस कंपनी ने बेची सबसे ज्यादा कारें

Car Sales Doubled: वित्त मंत्री के अनुसार, 22 सितंबर से लागू हुए नए जीएसटी सुधारों के बाद के एक महीने में ही कारों की बिक्री दोगुनी से ज़्यादा हो गई है. यह आंकड़ा हैरान करने वाला है. 

Oct 23, 2025, 01:51 PM IST
दोगुनी से ज्यादा हुई कारों की बिक्री, जानें किस कंपनी ने बेची सबसे ज्यादा कारें

Car Sales Doubled: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में घोषणा की है कि GST 2.0 सुधारों को लागू करने के बाद देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी आई है. सरकार की इस नई नीति ने मानो बाज़ार में एक चिंगारी लगा दी, जिससे कारों की बिक्री में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है. यह तेज़ी केवल कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को एक नई रफ्तार मिली है.

बिक्री में उछाल
वित्त मंत्री के अनुसार, 22 सितंबर से लागू हुए नए जीएसटी सुधारों के बाद के एक महीने में ही कारों की बिक्री दोगुनी से ज़्यादा हो गई है. यह आंकड़ा हैरान करने वाला है. मार्केट एक्सपर्ट्स का अंदाज़ा है कि नई जीएसटी दरें लागू होने से लेकर दीपावली तक, पूरे पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में कुल 6,50,000 से 7,00,000 यूनिट्स की बिक्री हुई. यह उछाल इसलिए भी ख़ास है क्योंकि इससे पहले इंडस्ट्री में हर 30 दिन में औसतन 2,50,000 से 3,00,000 कारें ही बिकती थीं.

प्रमुख कार कंपनियों ने इस दौरान शानदार प्रदर्शन किया. टाटा मोटर्स ने नवरात्रि से दीपावली के बीच 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ डिलीवर कीं, जिससे उनकी बिक्री में 33% की बढ़त दर्ज हुई. मारुति सुजुकी इंडिया ने भी अपनी बाज़ार में पकड़ मज़बूत करते हुए ज़बरदस्त बिक्री की. इसके अलावा, हुंडई, महिंद्रा, किआ और टोयोटा जैसी कंपनियों ने भी इस आधे मिलियन से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री में बड़ा योगदान दिया.

बिक्री में इस तेज़ी की मुख्य वजह ऑटोमोबाइल पर GST स्लैब में किया गया रणनीतिक बदलाव है, जिससे आम आदमी के लिए गाड़ियाँ खरीदना सस्ता हो गया:

छोटी कारों पर बड़ी राहत: छोटी कारों और टू-व्हीलर्स (350cc तक) पर जीएसटी दर को पहले के 28% (प्लस सेस) से घटाकर सीधा 18% कर दिया गया. एंट्री-लेवल गाड़ियों की कीमतों में आई इस कमी ने तुरंत मध्यम वर्ग के परिवारों और पहली बार कार खरीदने वालों को आकर्षित किया. यह बदलाव बिल्कुल त्योहारों के सीज़न में आया, जिसने ग्राहकों को ख़रीदारी के लिए प्रेरित किया.

लग्ज़री गाड़ियों का टैक्स आसान: लग्ज़री कारों और बड़ी एसयूवी पर पहले जो जटिल 28% जीएसटी और साथ में 15% से 22% तक का सेस लगता था, उसे ख़त्म करके एक आसान, 40% का फ़्लैट जीएसटी स्लैब बना दिया गया.

कुल मिलाकर, इन सुधारों ने ग्राहकों को एक बड़ा फ़ायदा पहुँचाया, जिसे वित्त मंत्री ने "दीपावली का तोहफा" बताया. इन टैक्स कटौती का असर केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में त्योहारों के दौरान ज़बरदस्त खपत देखने को मिली. सरकार इस बात की निगरानी भी कर रही है कि कंपनियों ने इन टैक्स कटौती का फ़ायदा ग्राहकों तक पहुँचाया है या नहीं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

car sale

