हवाई जहाज से मिला था कारों में सीट बेल्ट लगाने का आइडिया, इस कंपनी ने किया था आविष्कार
ऑटोमोबाइल

हवाई जहाज से मिला था कारों में सीट बेल्ट लगाने का आइडिया, इस कंपनी ने किया था आविष्कार

Car Seatbelt: आज हर कार में फ्रंट और रियर सीट्स पर सीटबेल्ट जरूर दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कारों में सीटबेल्ट लगाने का आईडिया आखिर आया कहां से था. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:26 PM IST
हवाई जहाज से मिला था कारों में सीट बेल्ट लगाने का आइडिया, इस कंपनी ने किया था आविष्कार

Car Seatbelt: आज हर कार में सीटबेल्ट जरूर ऑफर की जाती है. इसे सुरक्षा के नजरिए से बेहद ही जरूरी सेफ़्टी फीचर माना जाता है. फ्रंट और रियर सीट्स पर सीट बेल्ट जरूर दी जाती हैं. हालांकि क्या आप जानते हैं कि सीट बेल्ट कारों में लगाने का आईडिया आखिर आया कहां से? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं, साथ ही में सीट बेल्ट के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट्स भी आपको बताते हैं. 

कैसे हुआ था आविष्कार

सीटबेल्ट का आविष्कार 1959 में वोल्वो के इंजीनियर नील्स बोहलिन ने किया था. वोल्वो ने इसे इतना जरूरी फीचर समझा कि उन्होंने इसका पेटेंट मुफ्त में सभी कार निर्माताओं को दे दिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित रह सकें. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के डेटा की मानें तो, सीटबेल्ट पहनने से कार एक्सीडेंट में मौत का जोखिम 45-50% तक कम हो जाता है.

थ्री-पॉइंट डिज़ाइन है बेहद ही खास 

मौजूदा समय में देश के अंदर जितनी भी कारें चल रही हैं, उनमें थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट ऑफर की जाती है. ये बेहद खास इसलिए है क्योंकि ये आपके शरीर के कंधे, छाती, और पेल्विस पर दबाव डालता है, जिससे एक्सीडेंट होने की स्थिति में गंभीर चोट लगने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है. 

पहली बार किस देश में हुई थी अनिवार्य 

स्वीडन वो पहला देश था, जिसने 1970 में कार की फ्रंट सीट्स के लिए सीटबेल्ट को अनिवार्य किया था. भारत में कारों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य होने में कुछ सालों का समय लग गया था और आखिर में साल 1994 में इसे फ्रंट सीट्स के लिए अनिवार्य किया गया था. 

कहां से मिला था कारों में सीट बेल्ट लगाने का आईडिया 

आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे लेकिन कारों में सेफ़्टी के लिए सीट बेल्ट लगाने का आईडिया हवाई जहाज से लिया गया था. दरअसल 1920 के दशक में पायलट्स को प्लेन उड़ाते समय सुरक्षित तरीके से सीट पर बिठाए रखने के लिए बेल्ट का इस्तेमाल शुरू हुआ. आगे चलकर इसी तर्ज पर सीट बेल्ट को बनाया गया और आज दुनियाभर में इस फीचर का इस्तेमाल करके हर साल लाखों जानें बच रही हैं. 

