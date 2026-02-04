सर्दियां खत्म होने से पहले कार में करवा लें ये काम, पूरी गर्मियों भर मजे से चला पाएंगे

Car Tips: सर्दियों भर कार का एसी (AC) कम इस्तेमाल होता है, जिससे उसकी पाइपलाइन में कचरा जमा हो सकता है या गैस लीक हो सकती है. गर्मी शुरू होने से पहले एसी की सर्विस करवाएं और कैबिन एयर फिल्टर को बदलवा लें.
Car Tips: सर्दियों का मौसम अब धीरे-धीरे विदा हो रहा है और तपती गर्मी दस्तक देने वाली है. गर्मियों में कार पर अत्यधिक लोड पड़ता है, खासकर उसके कूलिंग सिस्टम और टायर पर. यदि आप चाहते हैं कि आने वाले महीनों में आपकी कार बीच रास्ते में धोखा न दे, तो सर्दियां खत्म होने से पहले ये 5 जरूरी काम जरूर करवा लें:
1. AC सर्विस और गैस टॉप-अप
सर्दियों भर कार का एसी (AC) कम इस्तेमाल होता है, जिससे उसकी पाइपलाइन में कचरा जमा हो सकता है या गैस लीक हो सकती है. गर्मी शुरू होने से पहले एसी की सर्विस करवाएं और कैबिन एयर फिल्टर को बदलवा लें. साथ ही, यह भी चेक करवाएं कि एसी कंप्रेसर सही से काम कर रहा है या नहीं और गैस कम होने पर उसे टॉप-अप करवाएं, ताकि भरी दोपहर में भी आपकी कार शिमला जैसी ठंडी रहे.
2. कूलेट लेवल और रेडिएटर की जांच
गर्मियों में इंजन का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है. इसे नियंत्रित करने का काम 'कूलेंट' और रेडिएटर करते हैं. पुरानी सर्दियों के दौरान कूलेंट अपनी क्षमता खो सकता है. रेडिएटर की सफाई करवाएं और सुनिश्चित करें कि कोई लीकेज न हो. हमेशा अच्छी क्वालिटी का एंटी-फ्रीज कूलेंट ही इस्तेमाल करें, ताकि इंजन ओवरहीटिंग की समस्या से बचा रहे.
3. टायर प्रेशर और कंडीशन की चेकिंग
गर्मी के कारण टायरों के अंदर की हवा फैलती है, जिससे टायर फटने (Blowout) का खतरा बढ़ जाता है. सर्दियों के खत्म होते ही टायरों की ग्रिप चेक करें और व्हील अलाइनमेंट व बैलेंसिंग करवाएं. टायरों में नाइट्रोजन हवा भरवाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि यह टायर को ठंडा रखती है और हाईवे पर लंबी ड्राइविंग के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करती है.
4. बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम का टेस्ट
अत्यधिक गर्मी बैटरी के अंदरूनी केमिकल रिएक्शन को तेज कर देती है, जिससे बैटरी का पानी सूख सकता है और वह जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है. सर्दियों में पुरानी हो चुकी बैटरी अक्सर गर्मियों के शुरुआती लोड को नहीं झेल पाती. मैकेनिक से बैटरी के वोल्टेज और वॉटर लेवल की जांच करवाएं और टर्मिनल पर जमा कार्बन (corrosion) को साफ करवा लें.
5. वाइपर ब्लेड्स और वाशर फ्लुइड
सर्दियों की ओस और कोहरे के कारण वाइपर के रबर अक्सर सख्त होकर चटक जाते हैं. गर्मियो मे तेज धूप उन्हें और ज्यादा खराब कर सकती है, जिससे धूल या अचानक होने वाली प्री-मानसून बारिश में वे शीशे को साफ करने के बजाय उस पर खरोचें डाल सकते हैं. नए वाइपर ब्लेड्स लगवाएं और वाइपर वाशर टैंक को साबुन के पानी या वाशर फ्लुइड से भर लें.