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Hindi Newsऑटोमोबाइलसूरज की तपिश को करें फेल: अपनी कार में करवा लें ये 5 जरूरी काम, हर सफर बनेगा यादगार!

सूरज की तपिश को करें फेल: अपनी कार में करवा लें ये 5 जरूरी काम, हर सफर बनेगा यादगार!

Car Cooling Tips: गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में सबसे बड़ी समस्या कार ओनर्स फेस करते हैं क्योंकि कई बार उनकी गाड़ी का AC ठीक तरह से काम नहीं करता है जिसकी वजह से गाड़ी में बैठने पर उलझन होने लगती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 10:35 AM IST
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अपनी कार में करवा लें ये 5 जरूरी काम. फोटो क्रेडिट: x.com
अपनी कार में करवा लें ये 5 जरूरी काम. फोटो क्रेडिट: x.com

Car Cooling Tips: गर्मियों में कार के केबिन का जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है, इतना कि एयर कंडीशनर भी काम नहीं करता है या फिर ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है. अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी कार का एसी पूरी ताकत से चलने के बाद भी कमरे जैसी ठंडक नहीं दे पा रहा. ऐसा एसी की खराबी नहीं, बल्कि मेंटेनेंस की कमी हो सकती है.

दरअसल गर्मी में अगर कार के एयर कंडीशनर में समस्या हो तो आपको या आपके परिवार को कार के सफर के दौरान सफोकेशन हो सकता है. अगर आपकी गाड़ी में भी ये समस्या है तो आज हम आपको इससे निपटने का तरीका बताने जा रहे हैं और इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी पुरानी कार की कूलिंग को नए जैसा बना सकते हैं.

(यह भी पढ़ें: अप्रैल 2026 में मचेगा तहलका: बाजार में उतरने वाली हैं ये 5 धाकड़ कारें, देखें पूरी लिस्ट!)

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1. एसी गैस और फिल्टर की जांच

सबसे पहला और जरूरी काम है कार की एसी गैस (Refrigerant) को चेक करवाना. समय के साथ गैस कम होने से कूलिंग पर असर पड़ता है. इसके अलावा, कार के कैबिन एयर फिल्टर को साफ करवाएं या बदल दें. अगर फिल्टर में धूल जमी होगी, तो हवा का फ्लो (Airflow) कम हो जाएगा और केबिन को ठंडा होने में ज्यादा वक्त लगेगा. एक साफ फिल्टर न केवल कूलिंग बढ़ाता है, बल्कि हवा को भी शुद्ध रखता है.

2. कंडेंसर की सफाई है बेहद जरूरी

कार का कंडेंसर इंजन के रेडिएटर के ठीक आगे होता है. गर्मियों में धूल, मिट्टी और कीड़े इसमें फंस जाते हैं, जिससे यह सही से हीट एक्सचेंज नहीं कर पाता. कंडेंसर को हल्के प्रेशर वाले पानी से साफ करवाने पर एसी की एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है. अगर कंडेंसर साफ रहेगा, तो एसी का कंप्रेसर कम दबाव में ज्यादा बेहतर ठंडक देगा, जिससे पेट्रोल की भी बचत होगी.

3. कूलेंट लेवल और लीकेज चेक करें

गर्मी में केवल आपको ही नहीं, बल्कि आपकी कार के इंजन को भी ठंडक की जरूरत होती है. सुनिश्चित करें कि रेडिएटर में कूलेंट (Coolant) का लेवल सही है. यदि कूलेंट कम होगा, तो इंजन जल्दी गर्म होगा और इसका सीधा असर कार के एसी की परफॉरमेंस पर पड़ेगा. सभी पाइप्स और होज को चेक करवा लें ताकि कहीं से भी लीकेज की गुंजाइश न रहे और आपकी गाड़ी 'ओवरहीटिंग' से बची रहे.

4. विंडोज पर लगवाएं अच्छी क्वालिटी के शेड्स

सूरज की किरणें कांच के जरिए केबिन के अंदर की प्लास्टिक और सीटों को गर्म कर देती हैं. इससे बचने के लिए अच्छी क्वालिटी के सन शेड्स या कर्टन्स का इस्तेमाल करें. (भारत में गहरे रंग वाली फिल्म लगाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है). विंडो शेड्स लगाने से केबिन के अंदर सीधी धूप नहीं आती, जिससे एसी को केबिन ठंडा करने में कम मेहनत करनी पड़ती है और ठंडक लंबे समय तक बनी रहती है.

(यह भी पढ़ें: पेट्रोल में 25% एथेनॉल की तैयारी: भारत सरकार ने शुरू की E25 फ्यूल पर चर्चा, जानें आपकी कार पर क्या होगा असर!)

5. टायरों की कंडीशन और सही एयर प्रेशर

अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन टायर प्रेशर का गर्मी से सीधा संबंध है. गर्मी में सड़कें तपती हैं, जिससे टायरों के अंदर की हवा फैलती है. अगर टायर में हवा बहुत ज्यादा या बहुत कम है, तो टायर फटने का डर रहता है और इससे गाड़ी चलाने में इंजन पर भी जोर पड़ता है. सही टायर प्रेशर होने से गाड़ी स्मूथ चलती है और इंजन पर पड़ने वाला कम बोझ अप्रत्यक्ष रूप से कूलिंग को बेहतर बनाने में मदद करता है.

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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