सिर्फ डिजाइन नहीं, कीलेस एंट्री से लेकर GPS तक, जानिए कार के शार्क फिन एंटीना का असली मकसद
सिर्फ डिजाइन नहीं, कीलेस एंट्री से लेकर GPS तक, जानिए कार के शार्क फिन एंटीना का असली मकसद

How to Work Shark Fin Antenna: गाड़ियों के छत पर शार्क फिन एंटीना इसलिए दिया जाता है, ताकि कार के अंदर मौजूद मोबाइल फोन या कार के एडवांस फीचर्स को सिग्नल भेजा जा सके.

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 21, 2025, 06:20 PM IST
सिर्फ डिजाइन नहीं, कीलेस एंट्री से लेकर GPS तक, जानिए कार के शार्क फिन एंटीना का असली मकसद

Benefits Of Shark Fin Antenna: आपने गाड़ियों की छत पर लगे शार्क फिन एंटीना को जरूर देखा होगा. लेकिन अधिकतर लोग इसका मतलब नहीं जानते हैं कि आखिर शार्क फिन एंटीना क्यों दिया जाता है. बहुत से लोगों को लगता है कि यह  शार्क फिन एंटीना इसलिए दिया जाता है, ताकि गाड़ी का लुक बेहतर लगे. अगर आपको भी यही लगता है, तो आप गलत हैं. आज की इस स्टोरी में हम आपको  शार्क फिन एंटीना कार के रुफ पर क्यों दिया जाता है इसके बारे में बताएंगे. 

क्यों दिया जाता है शार्क फिन एंटीना?

आपने कार के रुफ (छत) पर शार्क फिन एंटीना को लगे हुए जरूर देखा होगा. बहुत से लोग इसे कार का डिजाइन या स्टाइल से जोड़कर देखते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. गाड़ियों के छत पर एंटीना इसलिए दिया जाता है, ताकि कार के अंदर मौजूद मोबाइल फोन या कार के एडवांस फीचर्स को सिग्नल भेजा जा सके. कार में शार्क फिन एंटीना इसलिए दिया जाता है, ताकि गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाने के बावजूद ये अपनी जगह पर बना रहे और कार में मौजूद फोन और गाड़ी के एडवांस फीचर्स जैसे- एफएम और एएम रेडियो स्टेशनों, जीपीएस,  ब्लूटूथ डिवाइस को बिना रुकावट सिग्नल भेजता रहे. इस  शार्क फिन एंटीना को काफी स्टाइलिश और एयरोडायनामिक बनाया गया है, जो दिखने में काफी आकर्षक लुक देता है.

शार्क फिन एंटीना के फायदे

कार में लगा यह शार्क फिन एंटीना आज के समय में कीलेस एंट्री के लिए भी काम आता है. जिसके जरिए आप बिना चाभी के कार का दरवाजा खोल सकते है. अगर कार में शार्क फिन एंटीना नहीं दिया जाएगा, तो कीलेस एंट्री में समस्या आ सकती है. आपने पहले कि कारों में काले कलर का या स्टील का बड़ा एंटीना जरूर देखा होगा. हालांकि अब की गाड़ियों में ये काफी स्टाइलिश एंटीना दिया जा रहा है. अब आप समझ गए होंगे की कार की छत पर लगा शार्क फिन एंटीना कार के लिए कितना जरूर है. इसलिए आप जब भी कार खरीदें तो शार्क फिन एंटीना को जरूर चेक कराएं. 

