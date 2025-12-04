Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइल

कार में धुएं के छल्ले बनाने का शौक है जानलेवा! मंडरा रहा बड़ा खतरा, भूल से भी ना करें नजरअंदाज

Car Tips: अगर आप कार में स्मोकिंग करते हैं तो ये आपके और आपके साथ सफर करने वालों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है और ऐसा क्यों है इसे आपको समझ लेना बेहद ही जरूरी है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 09:20 AM IST
Car Tips: स्मोकिंग करना आपकी सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं लेकिन ये खतरा और ज्यादा तब बढ़ जाता है जब आप अपनी कार में बैठकर स्मोकिंग करते हैं. 60 से 70 फीसद कार ओनर्स तो ये बात भी नहीं जान जानते होंगे कि कैसे कार के अंदर बैठकर स्मोक करने की आदत उनके और उनके परिवार की जान पर खतरा है. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए जिसमें हमने कार स्मोकिंग के रिस्क बताए हैं. 

एशेज का रिस्क 
कार में स्मोक करने की वजह से लगातार एशेज के छोटे और बड़े पार्टिकल्स कार के इंटीरियर में भरते जाते हैं और अंदर ही जम जाते हैं. इतना ही नहीं एयर कंडीशनर के वेंट्स में भी चले जाते हैं. इससे होता ये है कि जब कभी भी आप कार में बैठे हैं और एयर कंडीशनर चलाते हैं तो ये एशेज पार्टिकल्स आपकी सांस से होते हुए फेफड़ों में पहुंच जाते हैं. लंबे समय तक ऐसा चलता रहे तो आप घटक बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं. 

आग लगने का खतरा 
ज्यादातर कारों में सीट्स पर रेक्सीन का इस्तेमाल होता है जिसके ऊपर पॉलिथीन की एक लेयर लगाई जाती है. इस लेयर की वजह से ही ये काफी ग्लॉसी दिखती है. जब आप स्मोकिंग करते हैं तो राख अगर लगातार इस रेक्सीन पर गिरे तो ये जल सकती है और थोड़ी देर बाद आग भी पकड़ सकती है. इसकी वजह से कार में मौजूद मैट या फिर प्लास्टिक कंपोनेन्ट भी आग की चपेट में आ सकते हैं. 

धमाका होने कहा रिस्क 
अगर आप एक सीएनजी कार का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही कार में स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आपकी कार में किसी भी समय धमाका हो सकता है. बता दें कि अगर आपकी कार की सीएनजी पाइप में थोड़ा भी लीकेज है तो स्मोकिंग करने के दौरान इसकी चिंगारी तेजी से सीएनजी गैस में आग पकड़ने का कारण बनेगी और आपकी कार आग का गोला बन जाएगी.  

