Advertisement
trendingNow13055563
Hindi Newsऑटोमोबाइलसर्दियों में इस वजह से लेट स्टार्ट होती है कार, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां

सर्दियों में इस वजह से लेट स्टार्ट होती है कार, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां

Car Tips and Tricks: कार स्टार्ट ना होने के पीछे आपकी छोटी-छोटी लापरवाहियां होती हैं. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और रोज परेशान हो रहे हैं तो आप इन बदलावों के साथ इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 06:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में इस वजह से लेट स्टार्ट होती है कार, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां

Car Tips and Tricks: सर्दियों की सुबह जब ऑफिस या किसी जरूरी काम के लिए निकलना हो और कार स्टार्ट न हो, तो पूरा दिन खराब हो जाता है. कड़ाके की ठंड में इंजन का बंद पड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अक्सर इसके पीछे आपकी छोटी-छोटी लापरवाहियां होती हैं. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और रोज परेशान हो रहे हैं तो आप इन बदलावों के साथ इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. 

1. बैटरी
सर्दियों में कार स्टार्ट न होने का 90% कारण कमजोर बैटरी होती है. दरअसल, कम तापमान में बैटरी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन धीमी पड़ जाती है, जिससे उसकी करंट पैदा करने की क्षमता घट जाती है. इसके अलावा, सर्दियों में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिसे घुमाने के लिए बैटरी को दोगुनी ताकत लगानी पड़ती है. अगर आपकी बैटरी 3 साल से ज्यादा पुरानी है, तो ठंड बढ़ने से पहले उसे चेक करवा लेना ही समझदारी है.

2. 'कोल्ड स्टार्ट' 
कई लोग गाड़ी स्टार्ट होते ही उसे गर्म करने के चक्कर में जोर-जोर से एक्सीलेटर (Revving) दबाने लगते हैं. यह आपकी कार के इंजन के लिए 'जहर' जैसा है. रात भर खड़े रहने के कारण सारा तेल इंजन के नीचे जमा हो जाता है. अचानक रेस देने से सूखे पुर्जों में घर्षण होता है. सही तरीका यह है कि कार स्टार्ट करके 1-2 मिनट तक उसे 'आइडल' पर छोड़ दें ताकि तेल हर हिस्से तक पहुँच जाए, इससे न केवल इंजन की उम्र बढ़ेगी बल्कि माइलेज भी सुधरेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

3. गाढ़ा इंजन ऑयल
क्या आप जानते हैं कि आपका पुराना इंजन ऑयल सर्दियों में शहद की तरह गाढ़ा हो जाता है? पुराना और गंदा तेल कम तापमान में अपनी तरलता (Viscosity) खो देता है, जिससे लुब्रिकेशन सही से नहीं हो पाता. सर्दियों के मौसम में हमेशा अच्छी क्वालिटी का 'सिंथेटिक ऑयल' इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है जो ठंड में भी पतला बना रहता है. अगर आपकी सर्विस ड्यू है, तो सर्दियों की शुरुआत में ही तेल बदलवा लें.

4. स्पार्क प्लग और फ्यूल फिल्टर
अगर आपकी कार पेट्रोल या CNG है, तो सर्दियों में स्पार्क प्लग की भूमिका बहुत बढ़ जाती है. ठंडी हवा में ईंधन को जलने के लिए ज्यादा ताकतवर 'स्पार्क' चाहिए होता है. अगर प्लग गंदा है या उसमें नमी जमा हो गई है, तो गाड़ी कई सेल्फ लेने के बाद भी स्टार्ट नहीं होगी. इसके साथ ही फ्यूल फिल्टर में जमा गंदगी या नमी भी ईंधन की सप्लाई को रोक देती है. समय-समय पर इनकी सफाई सर्दियों में होने वाली दिक्कतों को दूर रखती है.

5. रात की पार्किंग
आप अपनी कार को रात में कहाँ पार्क करते हैं, इसका सीधा असर सुबह की स्टार्टिंग पर पड़ता है. खुली छत के नीचे खड़ी कार पर ओस और बर्फ जैसी ठंडी हवा का सीधा प्रहार होता है. कोशिश करें कि सर्दियों में कार को कवर करके रखें या किसी बंद गैरेज में पार्क करें. यदि यह मुमकिन न हो, तो कार की हेडलाइट्स को सुबह स्टार्ट करने से कुछ सेकंड पहले ऑन करके ऑफ कर दें; इससे बैटरी में हल्की गर्मी पैदा होती है जो इंजन स्टार्ट करने में मदद करती है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Car Start Issue

Trending news

श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
digvijay singh
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा