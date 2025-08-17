कार का स्टेयरिंग हिलता है तो तुरंत चेक कराएं ये 3 चीजें, वरना हो सकता है हादसा

Car Steering Shake: आप भी खुद से कार चलाकर ऑफिस या घूमने जाते हैं, तो क्या आपकी भी कार का स्टेयरिंग ड्राइव करते वक्त वाइब्रेट करता है. अगर ऐसा होता है, तो यह खबर आपके बड़े काम आ सकती है. दरअसल, आज हम बताएंगे कि कार का स्टेयरिंग किन कारणों और लापरवाही से वाइब्रेट करता है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

सस्‍पेंशन में खराबी आने पर

अगर आपकी कार का सस्पेंशन खराब हो गया है, तो कार ड्राइव करते वक्त स्टेयरिंग में वाइब्रेशन होता है. दरअसल लंबे समय तक खराब सड़कों पर कार चलाने के कारण गाड़ी का सस्पेंशन खराब हो जाता है. अगर आपकी कार में यह समस्या आ रही है, तो आपको वक्त रहते इसे सही करा लेना चाहिए. वरना सड़क हादसा हो सकता है, जिसमें आपको गंभीर नुकसान भी हो सकता है.

कार का ब्रेक रोटर खराब होने पर

कार के स्टेयरिंग में वाइब्रेशन ब्रेक रोटर खराब होने के कारण भी आ सकता है. कार को रोकने का काम ब्रेक रोटर और ब्रेक पैड करते हैं. बहुत से लोगों को कार चलाने का सही तरीका मालुम नहीं होता है और कार रोकने के लिए तेज ब्रेक प्रेस करते हैं. इसलिए कार का ब्रेक रोटर खराब हो जाता है और फिर स्टेयरिंग में वाइब्रेशन होने लगता है. आपकी भी कार में ये समस्या आ रही है, तो आपको इसे जल्द ठिक कराना लेना चाहिए.

अलाइनमेंट में गड़बड़ी

अगर आपकी कार का अलाइनमेंट सही नहीं है, तो कार का स्टेयरिंग वाइब्रेशन करने लगता है. गाड़ी का स्टेयरिंग वाइब्रेशन करने से कई बार सड़क हादसा हो जाता है, जिसमें लोग घायल हो जाते हैं. इसलिए कार में जब भी स्टेयरिंग वाइब्रेशन की समस्या आए, तो आपको इसे जल्द ठिक करा लेना चाहिए.