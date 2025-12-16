Advertisement
trendingNow13043061
Hindi Newsऑटोमोबाइलआखिर क्या होता है Banana Test? जानें कार कंपनियों के बीच क्यों है टेंशन का माहौल

आखिर क्या होता है Banana Test? जानें कार कंपनियों के बीच क्यों है टेंशन का माहौल

Banana Test: अलग-अलग मॉडलों में, एंटी-पिंच सिस्टम की सेंसटिविटी अलग-अलग होती है. अगर किसी एक कार का टेलगेट केले को कुचल देता है, जबकि दूसरे का तुरंत रुक जाता है, तो ग्राहकों के मन में उस कार की सुरक्षा को लेकर शक पैदा हो जाता है जिसका टेलगेट नहीं रुका. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 04:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आखिर क्या होता है Banana Test? जानें कार कंपनियों के बीच क्यों है टेंशन का माहौल

Banana Test: आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड काफी वायरल हो रहा है जिसे 'Banana Test' कहते हैं. ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ ट्रेंड है जो अब चर्चा का विषय बन गया है जिसमें लोग कार के ऑटोमैटिक टेलगेट पर बनाना रखकर टेस्ट कर रहे हैं. आखिर ये ट्रेंड क्या है चलिए इस बारे में जानते हैं और ये कार ओनर्स के लिए क्यों जरूरी है ये भी आपको बताते हैं. 

क्या है बनाना टेस्ट 
असल में 'बनाना टेस्ट' (Banana Test) कोई आधिकारिक सेफ़्टी या क्रैश टेस्ट नहीं है, बल्कि यह एक अनौपचारिक और वायरल हो चुका जांच तरीका है जो कार में मौजूद एंटी-पिंच फीचर की की सेंसटिविटी को दिखाता है. यहां 'बनाना टेस्ट' क्या है और कार कंपनियों के बीच टेंशन क्यों है चलिए इस बारे में जान लेते हैं. 

क्या होता है 'बनाना टेस्ट'?
'बनाना टेस्ट' एक साधारण परीक्षण है जिसका इस्तेमाल ये जांचने के लिए किया जाता है कि कार का इलेक्ट्रिक टेलगेट या पावर विंडो में लगा एंटी-पिंच सेफ़्टी सिस्टम कितनी अच्छी तरह से काम करता है. ये टेस्टिंग करने वाला शख्स बंद होते हुए इलेक्ट्रिक टेलगेट या पावर विंडो के बीच में एक केला रखता है. यह देखना कि क्या टेलगेट/विंडो केले को पूरी तरह से कुचलने से पहले ही किसी बाधा (Obstruction) को पहचान कर रुक जाता है और पीछे हट जाता है (रिट्रैक्ट हो जाता है). यह एंटी-पिंच फीचर बच्चों या पालतू जानवरों की उंगलियों या हाथ को गलती से फंसने से बचाने के लिए बहुत जरूरी है. केला एक नरम और आसानी से कुचलने वाला ऑब्जेक्ट होने के कारण इसकी सेंसटिविटी को दिखाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कार कंपनियों के बीच टेंशन!
अलग-अलग मॉडलों में, एंटी-पिंच सिस्टम की सेंसटिविटी अलग-अलग होती है. अगर किसी एक कार का टेलगेट केले को कुचल देता है, जबकि दूसरे का तुरंत रुक जाता है, तो ग्राहकों के मन में उस कार की सुरक्षा को लेकर शक पैदा हो जाता है जिसका टेलगेट नहीं रुका. ये टेस्ट सोशल मीडिया पर रील या वीडियो के माध्यम से वायरल होता है, जिसका इस्तेमाल प्रतिद्वंद्वी ब्रांडों को ट्रोल करने या उनके सेफ़्टी फीचर्स पर सवाल उठाने के लिए किया जाता है. बनाना टेस्ट में उंगलियों को केले से रेप्लिकेट किया जाता है और ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या टेल गेट से ध्यान भटकने से उंगलियों को खतरा हो सकता है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Banana Test

Trending news

कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
bambiha gang
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
West Bengal
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
Goa Nightclub Fire
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
Karnataka News
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
Ludhiana
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
Harsimrat Kaur
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
Justice yashwant varma case
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
G RAM G Bill
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
PM Modi Jordan Trade
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
Hyderabad
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका