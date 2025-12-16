आखिर क्या होता है Banana Test? जानें कार कंपनियों के बीच क्यों है टेंशन का माहौल

Banana Test: आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड काफी वायरल हो रहा है जिसे 'Banana Test' कहते हैं. ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ ट्रेंड है जो अब चर्चा का विषय बन गया है जिसमें लोग कार के ऑटोमैटिक टेलगेट पर बनाना रखकर टेस्ट कर रहे हैं. आखिर ये ट्रेंड क्या है चलिए इस बारे में जानते हैं और ये कार ओनर्स के लिए क्यों जरूरी है ये भी आपको बताते हैं.

क्या है बनाना टेस्ट

असल में 'बनाना टेस्ट' (Banana Test) कोई आधिकारिक सेफ़्टी या क्रैश टेस्ट नहीं है, बल्कि यह एक अनौपचारिक और वायरल हो चुका जांच तरीका है जो कार में मौजूद एंटी-पिंच फीचर की की सेंसटिविटी को दिखाता है. यहां 'बनाना टेस्ट' क्या है और कार कंपनियों के बीच टेंशन क्यों है चलिए इस बारे में जान लेते हैं.

क्या होता है 'बनाना टेस्ट'?

'बनाना टेस्ट' एक साधारण परीक्षण है जिसका इस्तेमाल ये जांचने के लिए किया जाता है कि कार का इलेक्ट्रिक टेलगेट या पावर विंडो में लगा एंटी-पिंच सेफ़्टी सिस्टम कितनी अच्छी तरह से काम करता है. ये टेस्टिंग करने वाला शख्स बंद होते हुए इलेक्ट्रिक टेलगेट या पावर विंडो के बीच में एक केला रखता है. यह देखना कि क्या टेलगेट/विंडो केले को पूरी तरह से कुचलने से पहले ही किसी बाधा (Obstruction) को पहचान कर रुक जाता है और पीछे हट जाता है (रिट्रैक्ट हो जाता है). यह एंटी-पिंच फीचर बच्चों या पालतू जानवरों की उंगलियों या हाथ को गलती से फंसने से बचाने के लिए बहुत जरूरी है. केला एक नरम और आसानी से कुचलने वाला ऑब्जेक्ट होने के कारण इसकी सेंसटिविटी को दिखाता है.

कार कंपनियों के बीच टेंशन!

अलग-अलग मॉडलों में, एंटी-पिंच सिस्टम की सेंसटिविटी अलग-अलग होती है. अगर किसी एक कार का टेलगेट केले को कुचल देता है, जबकि दूसरे का तुरंत रुक जाता है, तो ग्राहकों के मन में उस कार की सुरक्षा को लेकर शक पैदा हो जाता है जिसका टेलगेट नहीं रुका. ये टेस्ट सोशल मीडिया पर रील या वीडियो के माध्यम से वायरल होता है, जिसका इस्तेमाल प्रतिद्वंद्वी ब्रांडों को ट्रोल करने या उनके सेफ़्टी फीचर्स पर सवाल उठाने के लिए किया जाता है. बनाना टेस्ट में उंगलियों को केले से रेप्लिकेट किया जाता है और ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या टेल गेट से ध्यान भटकने से उंगलियों को खतरा हो सकता है.