Advertisement
trendingNow13103416
Hindi Newsऑटोमोबाइलआपकी पुरानी कार भी बन जाएगी सुपर स्मार्ट! बस USB पोर्ट में लगाएं ये 5 जादुई गैजेट्स

आपकी पुरानी कार भी बन जाएगी 'सुपर स्मार्ट'! बस USB पोर्ट में लगाएं ये 5 जादुई गैजेट्स

Car USB Gadgets: क्या आप जानते हैं कि कार का छोटा सा यूएसबी पोर्ट ड्राइविंग का मजा दोगुना कर देता है, बाज़ार में अब ऐसे स्मार्ट गैजेट्स आ चुके हैं जो बिना किसी तकनीकी झंझट के आपकी पुरानी कार को भी महंगी लग्जरी कार जैसा हाई-टेक बना देते हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 01:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आपकी पुरानी कार भी बन जाएगी 'सुपर स्मार्ट'! बस USB पोर्ट में लगाएं ये 5 जादुई गैजेट्स

Car USB Gadgets: अक्सर लोग कार के USB पोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल चार्ज करने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटा सा पोर्ट आपकी ड्राइविंग का अंदाज़ बदल सकता है? बाज़ार में अब ऐसे स्मार्ट गैजेट्स आ चुके हैं जो बिना किसी तकनीकी झंझट के आपकी पुरानी कार को भी महंगी लग्जरी कार जैसा हाई-टेक बना देते हैं.

मिनी कार फ्रिज
गर्मियों के लंबे सफर में ठंडी ड्रिंक्स या पानी मिलना किसी वरदान से कम नहीं है. यह छोटा और पोर्टेबल फ्रिज सीधे कार के USB पोर्ट से जुड़ जाता है. यह आकार में इतना छोटा होता है कि इसे डैशबोर्ड या आर्मरेस्ट के पास आसानी से रखा जा सकता है. यह घंटों तक आपकी बोतलों और कैन को ठंडा रखने में सक्षम है.

हेड्स-अप डिस्प्ले 
महंगी और लग्जरी कारों में मिलने वाला यह फीचर अब आप अपनी साधारण कार में भी लगा सकते हैं. यह डिवाइस कार की स्पीड और अन्य जरूरी जानकारी को सीधे सामने के शीशे (विंडशील्ड) पर दिखाता है. इससे ड्राइवर को बार-बार नीचे मीटर की तरफ नहीं देखना पड़ता, जिससे ड्राइविंग काफी सुरक्षित हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

USB ह्यूमिडिफायर
लगातार AC चलने से कार के अंदर की हवा सूखी (Dry) हो जाती है, जिससे गले और त्वचा में दिक्कत हो सकती है. USB ह्यूमिडिफायर हवा में नमी बनाए रखता है. यह इतना छोटा होता है कि आपकी कार के कप होल्डर में फिट हो जाता है और पानी खत्म होने पर अपने आप बंद भी हो जाता है.

ब्लूटूथ रिसीवर
अगर आपकी पुरानी कार के म्यूजिक सिस्टम में ब्लूटूथ नहीं है, तो परेशान न हो. इस छोटे से डिवाइस को USB और AUX पोर्ट में लगाकर आप अपने फोन के गाने वायरलेस तरीके से बजा सकते हैं. इसमें माइक भी होता है, जिससे आप बिना फोन छुए कॉल पर बात कर सकते हैं.

पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर
कार की सीटों और कोनों में जमी धूल को साफ करना अब बहुत आसान है. यह छोटा लेकिन पावरफुल वैक्यूम क्लीनर सीधे USB पोर्ट से चलता है. यह इतना कॉम्पैक्ट है कि इसे कार के ग्लोव बॉक्स में भी रखा जा सकता है. बिस्किट के चूरे से लेकर पैरों की धूल तक, यह सब कुछ मिनटों मे साफ कर देता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Car USB Gadgets

Trending news

कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
mohan bhagwat news
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
Pariksha Pe Charcha 2026
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
om birla
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
amritpal
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष! बजट सत्र के दूसरे हिस्से में होगा बड़ा 'धमाका'
parliament session live
Parliament session Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष! बजट सत्र के दूसरे हिस्से में होगा बड़ा 'धमाका'
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
Kerala
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
जब अचानक पाक बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ ने पीएम से पूछा- क्या आदेश है?
Indian Army news
जब अचानक पाक बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ ने पीएम से पूछा- क्या आदेश है?
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
Himanta Biswa Sarma
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
Aaduddin Owaisi
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
mohan bhagwat news
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह