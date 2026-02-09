आपकी पुरानी कार भी बन जाएगी 'सुपर स्मार्ट'! बस USB पोर्ट में लगाएं ये 5 जादुई गैजेट्स

Car USB Gadgets: अक्सर लोग कार के USB पोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल चार्ज करने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटा सा पोर्ट आपकी ड्राइविंग का अंदाज़ बदल सकता है? बाज़ार में अब ऐसे स्मार्ट गैजेट्स आ चुके हैं जो बिना किसी तकनीकी झंझट के आपकी पुरानी कार को भी महंगी लग्जरी कार जैसा हाई-टेक बना देते हैं.

मिनी कार फ्रिज

गर्मियों के लंबे सफर में ठंडी ड्रिंक्स या पानी मिलना किसी वरदान से कम नहीं है. यह छोटा और पोर्टेबल फ्रिज सीधे कार के USB पोर्ट से जुड़ जाता है. यह आकार में इतना छोटा होता है कि इसे डैशबोर्ड या आर्मरेस्ट के पास आसानी से रखा जा सकता है. यह घंटों तक आपकी बोतलों और कैन को ठंडा रखने में सक्षम है.

हेड्स-अप डिस्प्ले

महंगी और लग्जरी कारों में मिलने वाला यह फीचर अब आप अपनी साधारण कार में भी लगा सकते हैं. यह डिवाइस कार की स्पीड और अन्य जरूरी जानकारी को सीधे सामने के शीशे (विंडशील्ड) पर दिखाता है. इससे ड्राइवर को बार-बार नीचे मीटर की तरफ नहीं देखना पड़ता, जिससे ड्राइविंग काफी सुरक्षित हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

USB ह्यूमिडिफायर

लगातार AC चलने से कार के अंदर की हवा सूखी (Dry) हो जाती है, जिससे गले और त्वचा में दिक्कत हो सकती है. USB ह्यूमिडिफायर हवा में नमी बनाए रखता है. यह इतना छोटा होता है कि आपकी कार के कप होल्डर में फिट हो जाता है और पानी खत्म होने पर अपने आप बंद भी हो जाता है.

ब्लूटूथ रिसीवर

अगर आपकी पुरानी कार के म्यूजिक सिस्टम में ब्लूटूथ नहीं है, तो परेशान न हो. इस छोटे से डिवाइस को USB और AUX पोर्ट में लगाकर आप अपने फोन के गाने वायरलेस तरीके से बजा सकते हैं. इसमें माइक भी होता है, जिससे आप बिना फोन छुए कॉल पर बात कर सकते हैं.

पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर

कार की सीटों और कोनों में जमी धूल को साफ करना अब बहुत आसान है. यह छोटा लेकिन पावरफुल वैक्यूम क्लीनर सीधे USB पोर्ट से चलता है. यह इतना कॉम्पैक्ट है कि इसे कार के ग्लोव बॉक्स में भी रखा जा सकता है. बिस्किट के चूरे से लेकर पैरों की धूल तक, यह सब कुछ मिनटों मे साफ कर देता है.