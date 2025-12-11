Advertisement
कार के शीशे में जम जाता है फॉग? ये टिप्स अपनाते ही हो जाएंगे एकदम क्लियर

कार के शीशे में जम जाता है फॉग? ये टिप्स अपनाते ही हो जाएंगे एकदम क्लियर

Car Tips: कार के शीशों पर फॉग जमना आम बात लग सकती है लेकिन इसकी वजह से आप एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं और आपको गंभीर चोट लग सकती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 11, 2025, 09:24 PM IST
कार के शीशे में जम जाता है फॉग? ये टिप्स अपनाते ही हो जाएंगे एकदम क्लियर

Car Tips: ठंड, कोहरे या बारिश के मौसम में कार के शीशे पर धुंध (फॉग) जमना एक आम बात है, लेकिन इस समस्या की वजह से कार चलाना की बार मुश्किल हो जाता है और एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है. इसका कारण है कार के अंदर और बाहर के तापमान में अंतर. इस समस्या को निपटने के लिए आज हम आपको कुछ दमदार तरीके बताने जा रहे हैं. 

डिफॉग और AC का इस्तेमाल 
फॉग हटाने का सबसे पहला और प्रभावी तरीका है कार में दिए गए 'डिफॉग' बटन का उपयोग करना. लगभग सभी आधुनिक कारों में यह बटन उपलब्ध होता है, जिसे दबाने पर हवा सीधे विंडशील्ड की तरफ निर्देशित होती है और शीशे का तापमान बराबर करने लगती है, जिससे फॉग तुरंत कम हो जाता है. इसके साथ ही, तुरंत राहत के लिए सबसे अच्छा उपाय है AC को ठंडे तापमान पर सेट करना. अंदर की गर्म हवा के कारण फॉग बनता है; जब आप AC को ठंडा करते हैं, तो अंदर की हवा बाहर की ठंडक से मेल खाने लगती है, नमी कम होती है और फॉग तेज़ी से गायब हो जाता है.

सर्कुलेशन कंट्रोल 
कार के अंदर और बाहर के तापमान को संतुलित करने का एक और अच्छा तरीका है खिड़की को थोड़ा नीचे करना. भले ही बाहर मौसम ठंडा हो, लेकिन थोड़ी सी बाहर की हवा अंदर आने देने से दोनों तरफ का तापमान जल्दी एक जैसा हो जाता है और धुंध कम होने लगती है. इसी तरह, AC सिस्टम में एयर सर्कुलेशन मोड को बंद करना और बाहर की ताज़ा हवा को अंदर आने देना सर्दियों में बेहद कारगर साबित होता है. बाहर की ताज़ी हवा अंदर की नमी वाली हवा को बाहर धकेल देती है, जिससे फॉग बनने की प्रक्रिया रुक जाती है.

नमी सोखने के घरेलू तरीके
फॉग बनने का मूल कारण कार के अंदर हवा में अधिक नमी का होना है. यदि आप नमी को नियंत्रित कर लेते हैं, तो फॉग अपने आप नहीं बनेगा. हालांकि, बाजार में 12V पोर्ट से चलने वाले छोटे डिह्यूमिडिफायर उपलब्ध हैं, पर एक सस्ता और आसान तरीका है डैशबोर्ड पर सिलिका जेल के छोटे पैकेट रखना. सिलिका जेल हवा की नमी को सोख लेता है. आपको समय-समय पर इन पैकेट्स को जांचना और बदलना होगा जब वे गीले महसूस होने लगें. इन उपायों का इस्तेमाल करके आप अपनी कार के शीशे को साफ़ और विजन को स्पष्ट रख सकते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Car Tips

