सर्दियां शुरू होने से पहले कार में करवा लें ये 5 काम, पूरा सीजन चलेगी मजे से

Car Tips: सर्दियों का मौसम अब चंद महीनों की दूरी पर है, ऐसे में अगर आप कार ओनर हैं तो कार में कुछ जरूरी काम अभी से करवा लेने चाहिए, जिससे आप सर्दियों के मौसम में मजे से कार चला सकें. हम आज आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप सर्दियों से पहले करवा लें तो कार बेहतरीन तरीके से चलेगी.

1. इंजन ऑयल और फिल्टर चेक करवाएं

सर्दियों में इंजन ऑयल की गाढ़ी बनावट ठंडे तापमान के कारण इंजन पर दबाव डाल सकती है. इसलिए सही ग्रेड का इंजन ऑयल डालवाएं और अगर जरूरत हो, तो इसे बदल दें. इसके साथ ही, ऑयल फिल्टर को भी साफ करवाना चाहिए ताकि इंजन को सही लुब्रिकेशन मिल सके और माइलेज बेहतर बना रहे.

2. बैटरी चेकअप

सर्दियों में कार की बैटरी पर अधिक दबाव पड़ता है, क्योंकि ठंड के कारण इसका चार्ज जल्दी खत्म हो सकता है. इसलिए बैटरी की स्थिति की जांच करें और अगर बैटरी पुरानी है, तो इसे बदलने पर विचार करें. साथ ही, बैटरी टर्मिनल्स को साफ रखना भी महत्वपूर्ण है ताकि सही कनेक्शन बना रहे.

3. टायर प्रेशर और ग्रिप चेकअप

ठंड के मौसम में टायर का प्रेशर घट सकता है, जिससे माइलेज पर असर पड़ता है. सर्दियों से पहले टायर प्रेशर सही करवा लें और टायर की ग्रिप की भी जांच करें। अगर टायर घिस चुके हैं, तो उन्हें बदलवा लें ताकि आपकी कार सड़क पर बेहतर पकड़ बनाए रखे.

4. कूलेंट (Antifreeze) चेक करें

सर्दियों में इंजन को ठंड से बचाने के लिए कूलेंट की भूमिका अहम होती है. सुनिश्चित करें कि आपके कूलेंट की मात्रा सही हो और उसमें सही अनुपात में एंटीफ्रीज हो, ताकि इंजन ओवरहीटिंग और ठंड से बचा रहे.

5. ब्रेक सिस्टम चेकअप

सर्दियों में सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, इसलिए ब्रेक्स का सही काम करना बेहद जरूरी है. ब्रेक पैड्स, ब्रेक फ्लुइड और ब्रेक डिस्क की जांच करवाएं और जरूरत पड़ने पर इन्हें बदलवाएं ताकि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित रहे और गाड़ी की परफॉर्मेंस बनी रहे.