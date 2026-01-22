Advertisement
सर्दियों में कार स्टार्ट करके क्यों इंजन वॉर्म करना है जरूरी, आज ही जान लें

Car Tips and Tricks: ठंड में बैटरी की कार्यक्षमता भी कम हो जाती है. इंजन को आइडल (Idle) मोड पर छोड़ने से अल्टरनेटर को बैटरी को चार्ज करने और सिस्टम को स्थिर करने का थोड़ा समय मिल जाता है.

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:53 PM IST
Car Tips and Tricks: सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर गिरने के कारण कार के इंजन ऑयल (Engine Oil) की विस्कोसिटी बदल जाती है, यानी तेल गाढ़ा हो जाता है. जब गाड़ी रात भर खड़ी रहती है, तो सारा तेल नीचे 'ऑयल पैन' में जमा हो जाता है और कड़ाके की ठंड में यह शहद की तरह गाढ़ा हो जाता है. ऐसी स्थिति में, जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करते हैं, गाढ़ा तेल तुरंत इंजन के ऊपरी हिस्सों तक नहीं पहुँच पाता. यदि आप बिना इंजन वॉर्म किए गाड़ी तुरंत चलाने लगते हैं, तो धातु के पुर्जे आपस में रगड़ खाने लगते हैं, जिससे इंजन जल्दी घिस सकता है.

पार्ट्स का एक्सपैंशन 
इंजन के भीतर के पुर्जे जैसे पिस्टन, रिंग और सिलेंडर एक निश्चित टेम्परेचर पर बेहतर काम करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं. धातु ठंड में सिकुड़ती है और गर्मी पाकर फैलती है. जब आप इंजन को वॉर्म-अप होने के लिए थोड़ा समय देते हैं, तो ये पुर्जे धीरे-धीरे अपने सही वर्किंग टेम्परेचर तक पहुँचते हैं और आपस में सही तालमेल बना लेते हैं. अचानक ठंडा इंजन स्टार्ट करके तेज़ रफ़्तार में गाड़ी चलाने से इन संवेदनशील पार्ट्स पर अचानक दबाव पड़ता है, जो लंबे समय में बड़े खर्च का कारण बन सकता है.

बैटरी और फ्यूल एफिशिएंसी का कनेक्शन
ठंड में बैटरी की कार्यक्षमता भी कम हो जाती है. इंजन को आइडल (Idle) मोड पर छोड़ने से अल्टरनेटर को बैटरी को चार्ज करने और सिस्टम को स्थिर करने का थोड़ा समय मिल जाता है. इसके अलावा, आधुनिक 'फ्यूल इंजेक्टेड' इंजन को भी सही टेम्परेचर की आवश्यकता होती है ताकि वे ईंधन और हवा का सही मिश्रण बना सकें. एक ठंडा इंजन ज़्यादा ईंधन की खपत करता है और उत्सर्जन (Emissions) भी बढ़ाता है. वॉर्म-अप प्रक्रिया से इंजन स्मूद हो जाता है, जिससे आपको बेहतर माइलेज मिलता है.

क्या है वॉर्म-अप करने का सही तरीका?
पुराने ज़माने की कारों को 10-15 मिनट तक खड़ा रखना पड़ता था, लेकिन आज की आधुनिक कारों (Fuel Injected Engines) के लिए यह ज़रूरी नहीं है. सही तरीका यह है कि कार स्टार्ट करने के बाद उसे केवल 30 से 60 सेकंड तक न्यूट्रल में छोड़ दें. इतने समय में इंजन ऑयल का सर्कुलेशन पूरे सिस्टम में हो जाता है. इसके बाद गाड़ी को धीमे गियर और कम रफ़्तार में चलाना शुरू करें. जब तक डैशबोर्ड पर 'टेंपरेचर गेज' बीच में न आ जाए, तब तक अचानक रफ़्तार बढ़ाने या तेज़ एक्सीलेटर दबाने से बचें.

'कोल्ड स्टार्ट' से बचने के अन्य फायदे
इंजन के साथ-साथ वॉर्म-अप की यह प्रक्रिया आपकी कार के अन्य हिस्सों जैसे ट्रांसमिशन (गियरबॉक्स) के लिए भी फायदेमंद है. जब इंजन धीरे-धीरे गर्म होता है, तो केबिन का हीटर भी जल्दी काम करना शुरू कर देता है, जिससे आपको ठंड में आरामदायक सफर मिलता है. साथ ही, विंडशील्ड पर जमी धुंध (Fog) को हटाने के लिए डिफॉगर को भी पर्याप्त गर्मी मिल जाती है. याद रखें, सुबह के सिर्फ 60 सेकंड आपकी कार के इंजन की उम्र को कई साल बढ़ा सकते हैं.

