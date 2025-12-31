कार के शीशे में लगा 'हीटर', एक छोटा सा फीचर बचा सकता है धुंध और कोहरे में जान!

Car winter Tips: कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के दौरान सड़क पर विजिबिलिटी (दृश्यता) कम होना हादसों का सबसे बड़ा कारण बनता है. अक्सर ड्राइविंग के दौरान कार के अंदर और बाहर के तापमान में अंतर होने के कारण शीशों पर भाप या धुंध (Fog) जम जाती है. यह धुंध इतनी जिद्दी होती है कि बार-बार कपड़े से साफ करने के बाद भी वापस आ जाती है, जिससे ड्राइवर को पीछे का नजारा दिखना बंद हो जाता है. इसी समस्या का समाधान है कार में लगा 'रियर डिफॉगर', जिसे आम भाषा में शीशे का हीटर भी कहा जाता है. यह छोटा सा फीचर न केवल ड्राइविंग को आसान बनाता है, बल्कि गंभीर दुर्घटनाओं से बचाकर आपकी जान भी सुरक्षित रखता है.

क्या होता है रियर डिफॉगर और कैसे करता है काम?

अगर आपने गौर किया हो, तो कार के पीछे वाले शीशे पर कई पतली लाल या भूरे रंग की रेखाएं बनी होती हैं. कई लोग इसे सिर्फ एक डिजाइन समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये बिजली की तारें होती हैं. जब आप डैशबोर्ड पर मौजूद डिफॉगर बटन को दबाते हैं, तो इन तारों में बिजली प्रवाहित होने लगती है जिससे शीशा हल्का गर्म हो जाता है. यह गर्मी शीशे पर जमी नमी और बर्फ को तुरंत सुखा देती है, जिससे कुछ ही सेकंड में पीछे का नजारा बिल्कुल साफ दिखने लगता है.

कोहरे में क्यों जरूरी है यह फीचर?

सर्दियों में ओस और नमी के कारण कार के पिछले शीशे पर 'ब्लाइंड स्पॉट' बन जाते हैं. अगर पिछला शीशा साफ न हो, तो ड्राइवर को यह अंदाजा नहीं मिल पाता कि पीछे से कौन सा वाहन आ रहा है या कितनी दूरी पर है. रियर डिफॉगर इस धुंध को हटाकर ड्राइवर को 180-डिग्री विजिबिलिटी प्रदान करता है. खासकर हाईवे पर लेन बदलते समय या गाड़ी को रिवर्स करते समय यह फीचर सबसे अहम भूमिका निभाता है. बिना डिफॉगर के कोहरे में गाड़ी चलाना अधेरे में तीर चलाने जैसा जोखिम भरा हो सकता है.

फ्रंट डिफॉगर

पीछे के शीशे के साथ-साथ कार के अगले शीशे (Windshield) के लिए भी डिफॉगर की सुविधा होती है. फ्रंट डिफॉगर आमतौर पर कार के एसी (AC) वेंट्स के जरिए काम करता है. जैसे ही आप फ्रंट डिफॉगर चालू करते हैं, एसी की हवा सीधे अगले शीशे पर पड़ती है, जिससे सामने जमी धुंध तुरंत साफ हो जाती है. आधुनिक कारों में अब 'ऑटो-डिफॉगिंग' सिस्टम भी आने लगा है, जो शीशे पर नमी का पता चलते ही खुद-ब-खुद हीटर या एयरफ्लो को एक्टिवेट कर देता है.

सावधानी और रखरखाव

रियर डिफॉगर की लाइनें बेहद नाजुक होती हैं. कभी भी पिछले शीशे को अदर की तरफ से किसी नुकीली चीज या सख्त कपड़े से साफ न करें, क्योंकि अगर एक भी लाइन कट गई तो पूरा सिस्टम काम करना बंद कर सकता है. इसके अलावा, पिछले शीशे पर कोई भी स्टीकर या फिल्म चिपकाते समय सावधानी बरतें. सर्दियों का सीजन शुरू होने से पहले मैकेनिक से इसकी वायरिग की जांच जरूर करवा लें. याद रखें, एक छोटा सा स्विच दबाने की आपकी आदत सड़क पर आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है.