सर्दियों में मूड खराब कर देती है कार तो अपनाएं ये टिप्स, बटन दबाते ही हो जाएगी स्टार्ट

Car Tips in Winters: सर्दियों का मौसम अपने साथ भले ही खुशनुमा माहौल और चाय की चुस्कियां लाता हो, लेकिन कार मालिकों के लिए यह चुनौती से कम नहीं है. खास तौर पर सुबह के समय जब कार स्टार्ट होने में दिक्कत करती है, जिससे आपका मूड खराब हो सकता है. ठंडे तापमान में, कार को स्टार्ट करने की समस्या कई कारणों से आती है, लेकिन कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप इस परेशानी से बच सकते हैं और बटन दबाते ही अपनी कार को तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं.

1. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण टिप है बैटरी का ध्यान रखना. सर्दी का मौसम बैटरी के लिए सबसे कठिन होता है क्योंकि ठंडा तापमान इसकी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को धीमा कर देता है, जिससे इसकी पावर डिलीवरी कम हो जाती है. यदि आपकी बैटरी पुरानी (तीन साल से अधिक) है, तो उसे एक बार जांच लें. सर्दियों से पहले बैटरी टर्मिनलों को साफ करना (सफेद या नीले रंग के पाउडर को हटाना) और यह सुनिश्चित करना कि वे कसकर जुड़े हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है. स्टार्ट करने से ठीक पहले, हेडलाइट्स या इन्फोटेनमेंट सिस्टम को कुछ सेकंड के लिए ऑन करने से बैटरी थोड़ी गर्म हो सकती है और स्टार्टिंग के लिए आवश्यक ऊर्जा मिल सकती है.

2. दूसरा कदम है इंजन ऑयल (Engine Oil). ठंड में सामान्य गाढ़ा ऑयल और अधिक गाढ़ा हो जाता है, जिससे इंजन के पुर्जों को लुब्रिकेट होने में ज़्यादा समय लगता है और क्रैंकिंग (स्टार्ट करने) में ज़्यादा ताकत लगती है. इसीलिए सर्दियों में कम विस्कोसिटी (Low Viscosity) वाले ऑयल का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि 0W या 5W ग्रेड का ऑयल. यह पतला ऑयल ठंड में भी आसानी से बहता है, जिससे इंजन कम प्रयास में स्टार्ट हो जाता है और बेहतर तरीके से चलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. तीसरा टिप फ्यूल और फ्यूल सिस्टम से संबंधित है. डीज़ल कारों में ठंड के कारण फ्यूल जमने (वैक्सिंग) की समस्या आ सकती है. इससे बचने के लिए, डीज़ल में एंटी-जेल एडिटिव्स (Anti-gel additives) का उपयोग करना चाहिए. पेट्रोल कारों में, यह सुनिश्चित करें कि आपका फ्यूल टैंक लगभग आधा भरा रहे, ताकि टंकी के अंदर हवा में मौजूद नमी संघनित (Condense) होकर पानी की बूंदों में न बदले. यह पानी फ्यूल लाइन में जम सकता है और स्टार्टिंग में बाधा डाल सकता है.

4. चौथा, इग्निशन पर ध्यान दें. पुरानी स्पार्क प्लग या खराब इग्निशन कॉइल ठंडी सुबह में आवश्यक शक्तिशाली चिंगारी (Spark) पैदा नहीं कर पाती हैं. यदि कार के स्टार्ट होने में बार-बार समस्या आ रही है, तो स्पार्क प्लग्स की जाँच करवाएं और उन्हें बदल दें. डीज़ल कारों में, ग्लो प्लग्स (Glow Plugs) को सही ढंग से काम करना चाहिए. सुनिश्चित करें कि इग्निशन ऑन करने के बाद 'ग्लो प्लग' इंडिकेटर लाइट बंद होने तक आप प्रतीक्षा करें, इससे इंजन के अंदर का कम्बश्चन चेम्बर गर्म हो जाता है और स्टार्टिंग आसान हो जाती है.

5. आखिर में कार को सही जगह पार्क करें. यदि संभव हो, तो कार को गैरेज के अंदर या धूप वाली जगह पर पार्क करें. सीधी धूप से भी कार का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे स्टार्टिंग की प्रक्रिया में आसानी होती है. यदि आपकी कार में 'इंजन ब्लॉक हीटर' (Engine Block Heater) जैसा कोई फीचर है, तो रात भर प्लग-इन करके उसका उपयोग करें. ये छोटे-छोटे प्रयास सुनिश्चित करेंगे कि सर्दियों की सुबह जब आप अपनी कार का बटन दबाएं, तो यह बिना किसी आनाकानी के तुरंत स्टार्ट हो जाए और आपका मूड खराब होने से बच जाए.