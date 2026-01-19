Advertisement
किआ की नई 7-सीटर लॉन्च! सिर्फ ₹12.54 लाख में मिलेगा सनरूफ; जानें जबरदस्त फीचर्स

Carens clavis ht ex launch: किआ इंडिया ने कैरेंस क्लैविस का नया HTE (EX) 7-सीटर वैरिएंट लॉन्च किया है, जिसमें प्रीमियम फीचर्स और बजट-फ्रेंडली कीमत 12.54 लाख रुपये है. इस वैरिएंट में इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमैटिक टेंपरेचर कंट्रोल और कई एडवांस सुविधाएं शामिल हैं, जो इसे फैमिली MPV के लिए बेस्ट ऑप्शन बनाती हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 01:19 PM IST
Carens clavis ht ex launch: किआ इंडिया ने अपनी लोकप्रिय MPV कैरेंस क्लैविस, के लिए नया HTE (EX) वैरिएंट लॉन्च कर दिया है. यह नया ट्रिम खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए है, जो कम कीमत में ज्यादा फीचर्स चाहते हैं. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.54 लाख रुपये रखी गई है, जो इसे कैरेंस क्लैविस रेंज का एक आकर्षक ऑप्शन बनाती है. इस वैरिएंट को केवल 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में पेश किया गया है और यह पेट्रोल व डीजल दोनों इंजन विकल्पों में उपलब्ध है.

नए मॉडल का इंजन
नए HTE (EX) वैरिएंट में 1.5L पेट्रोल इंजन की कीमत 12.54 लाख, 1.5L टर्बो पेट्रोल की कीमत 13.41 लाख और 1.5L डीजल की कीमत 14.52 लाख रुपये रखी गई है. यह वैरिएंट मौजूदा HTE (O) से ऊपर पोजिशन किया गया है और प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है. इस वैरिएंट की सबसे बड़ी खासियत है कि 1.5 पेट्रोल इंजन में पहली बार इलेक्ट्रिक स्काईलाइट सनरूफ दी गई है. इस फीचर से केबिन खुला और प्रीमियम फील देता है.

प्रीमियम फीचर्स
किआ ने इस वैरिएंट में कई प्रीमियम फीचर्स भी जोड़े हैं. इसमें फुली ऑटोमैटिक टेंपरेचर कंट्रोल, LED DRLs, पोजिशन लैम्प्स, LED केबिन लैंप्स और ड्राइवर साइड ऑटो अप और डाउन पावर विंडो शामिल हैं. इन फीचर्स के साथ केबिन अधिक आरामदायक और प्रीमियम महसूस होता है. किआ का मकसद है कि बजट सेगमेंट में भी ग्राहकों को प्रीमियम अनुभव मिले.

किआ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अतुल सूद के अनुसार, नया HTE (EX) वैरिएंट ग्राहकों की फीडबैक को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. कंपनी का फोकस ऐसे फीचर्स देने पर है, जो ग्राहकों को वास्तव में जरूरत और इच्छा के मुताबिक पसंद हों, वो भी किफायती कीमत में. ये रणनीति किआ की ग्राहक-केंद्रित अप्रोच को दर्शाती है और इसे मार्केट में मजबूत बनाती है.

फेवरेट ऑप्शन
HTE (EX) वैरिएंट के साथ किआ कैरेंस क्लैविस अब फैमिली MPV खरीदने वालों के लिए और ज्यादा फेवरेट ऑप्शन बन गई है. बेहतर फीचर्स, कई इंजन ऑप्शन और किफायती कीमत इसे वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज बनाते हैं. अगर आप 7-सीटर कार चाहते हैं, जिसमें प्रीमियम फीचर्स, सनरूफ और बजट फ्रेंडली कीमत हो, तो नया कैरेंस क्लैविस HTE (EX) आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है.

harsh singh

