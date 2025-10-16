दिवाली पर अपनी कार से जा रहे हैं घर तो साथ रखें ये गैजेट्स, बड़े मजे से कट जाएगा सफर

Car Gadgets: अगर आप दिवाली मनाने के लिए अपनी कार से घर जा रहे हैं तो आपको सफर के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जरूरी है कुछ गैजेट्स को साथ रखा जाए. दरअसल ये गैजेट्स आपके सफर को आरामदायक और मजेदार बना देंगे और कब आप घर पहुंच जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा. तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो गैजेट्स जो आपके सफर को मजेदार बना सकते हैं.

यूएसबी पावर्ड मसाजर पिलो

यूएसबी पावर्ड मसाजर पिलो आपके सफर को काफी आरामदायक बना सकती है. इसका इस्तेमाल करके आप मजेदार तरीके से अपने घर पहुंच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. असल में लंबे सफर के दौरान नेक पेन होना आम बात है, लेकिन इसकी वजह से ड्राइविंग में कोई दिक्कत ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अपने साथ ये यूएसबी से चलने वाली नेक पिलो जरूर कैरी करनी चाहिए.

वायरलेस पावरबैंक

अगर आपकी कार में वायरलेस चार चार्जर नहीं है तो आप अपने साथ एक वायरलेस पावरबैंक कैरी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके आप अपने फोन को बड़े आराम से और तेजी से चार्ज कर सकते हैं.

यूएसबी पावर्ड फैन

अगर आप माइलेज लेते हुए अपना सफर पूरा करना चाहते हैं तो यूएसबी पावर्ड फैन से सफर करना एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. ये बेहद ही कम पावर पर चलता है और जोरदार एयर थ्रो भी ऑफर करता है.

कूल बॉक्स

अगर आप अपने साथ सॉफ्ट ड्रिंक और पानी की बोतलें लेकर जाना चाहते हैं तो यूएसबी पावर्ड कूल बॉक्स रखना एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है क्योंकि, इसकी मदद से आप अपने बेवरेज को घंटों तक ठंडा रख सकते हैं और आपको जगह-जगह रुक कर सॉफ्ट ड्रिंक या पानी की बोतल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

एयर कंप्रेसर

यूएसबी पावर्ड एयर कंप्रेसर अपने साथ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है. ड्राइविंग के दौरान अगर कार के टायर्स में हवा कम पड़ जाए तो इसका इस्तेमाल करके आप मिनटों में कार टायर में एयर प्रेशर को मेन्टेन रख सकते हैं और आपको मैकेनिक तलाशने की भी जरूरत नहीं पड़ती है.