इन किफायती गाड़ियों में मिलता है ADAS, एक्सीडेंट से देती हैं फुल-प्रूफ प्रोटेक्शन

ADAS Cars: जो तकनीक पहले केवल महंगी और प्रीमियम कारों तक सीमित थी, वह अब आम आदमी के बजट वाली कारों में भी आ रही है. अच्छी खबर यह है कि, अब आप ₹10 लाख से कम की कीमत में भी ADAS से लैस कार खरीद सकते हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 03:07 PM IST
Cars with ADAS in Indian Market: भारतीय यात्री वाहन बाज़ार में ग्राहकों की पसंद तेज़ी से बदल रही है, और अब ग्राहक अपनी गाड़ियों में एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स चाहते हैं. इस कड़ी में सबसे नया और महत्वपूर्ण फीचर है ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम). जो तकनीक पहले केवल महंगी और प्रीमियम कारों तक सीमित थी, वह अब आम आदमी के बजट वाली कारों में भी आ रही है. अच्छी खबर यह है कि, अब आप ₹10 लाख से कम की कीमत में भी ADAS से लैस कार खरीद सकते हैं. यदि आप ₹15 लाख के अंदर ADAS वाली कोई कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो हम आपको भारत की पांच सबसे किफायती ADAS वाली गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं. 

1. Honda Amaze (होंडा अमेज)

यह भारत में ADAS तकनीक से लैस सबसे किफायती कार है. नई पीढ़ी की होंडा अमेज का ZX वैरिएंट इस एडवांस फीचर के साथ आता है, जो Maruti Suzuki Dzire और Hyundai Aura जैसी कारों को कड़ी टक्कर देता है.

2. Hyundai Venue (हुंडई वेन्यू)

हुंडई की यह लोकप्रिय सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी अपने SX (O) ट्रिम में लेवल 1 ADAS सूट के साथ आती है. इसका मौजूदा मॉडल अपनी कीमत के लिए एक बेहतरीन वैल्यू प्रदान करता है, और 4 नवंबर को लॉन्च होने वाली अगली पीढ़ी की वेन्यू में लेवल 2 ADAS मिलने की उम्मीद है.

3. Mahindra XUV 3XO (महिंद्रा एक्सयूवी 3XO)

महिंद्रा की यह सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी फीचर्स के मामले में काफी आगे है. इसका AX5 L ट्रिम ADAS से लैस है. XUV 3XO अपने फीचर्स और सुरक्षा पैकेज के कारण इस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बन गई है.

4. Honda City (होंडा सिटी)

भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली सेडान में से एक, होंडा सिटी के V ट्रिम में ADAS की सुविधा मिलती है. यह मिड-साइज़ सेडान सेगमेंट में सुरक्षा और टेक्नोलॉजी का एक अच्छा मिश्रण पेश करती है.

5. Kia Sonet (किआ सोनेट)

लोकप्रिय सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी, किआ सोनेट भी इस लिस्ट में शामिल है. इसके GTX Plus ट्रिम में लेवल 1 ADAS सूट मिलता है. हुंडई वेन्यू की तरह ही, यह भी अपने सेगमेंट में स्टाइल और सुरक्षा का ध्यान रखती है.

ADAS क्या है? (What is ADAS?)

ADAS का मतलब है एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम. यह एक ऐसी सुरक्षा तकनीक है जो ड्राइवर को ड्राइविंग के दौरान सुरक्षित रहने में मदद करती है. इसमें इंटीग्रेटेड कैमरा, रडार और सेंसर का उपयोग किया जाता है ताकि यह गाड़ी के आस-पास की चीज़ों को ट्रैक कर सके. ADAS के कुछ सामान्य फीचर्स में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग शामिल हैं.

