इन 4 कारों में मिलता है जोरदार एयर प्युरिफायर, दिल्ली के प्रदूषण में मजे से चला सकते हैं गाड़ी

Air Pollution: दिल्ली और अन्य भारतीय शहरों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, कार में इन-बिल्ट एयर प्यूरीफायर एक बेहद उपयोगी फीचर बन गया है. यह आपको गाड़ी के अंदर अपेक्षाकृत स्वच्छ हवा में सफर करने में मदद करता है. यहाँ चार लोकप्रिय कारें दी गई हैं जिनमें फैक्ट्री-फिटेड एयर प्यूरीफायर का दमदार फीचर मिलता है:

1. Hyundai Creta (हुंडई क्रेटा)

एयर प्यूरीफायर की खासियत: क्रेटा में ऑटो हेल्दी एयर प्यूरीफायर (Auto Healthy Air Purifier) मिलता है जो खास तौर पर PM 2.5 और PM 10 जैसे हानिकारक कणों को हटाता है. यह अक्सर HEPA फिल्टर तकनीक पर आधारित होता है. इसके कंट्रोल को सेंटर आर्मरेस्ट में इंटीग्रेट किया जाता है और यह केबिन की हवा की गुणवत्ता (AQI) को रियल-टाइम में डिस्प्ले करता है. यह फीचर आमतौर पर SX (O) वेरिएंट या उससे ऊपर के वेरिएंट में उपलब्ध है.

2. Kia Sonet (किआ सोनेट)

एयर प्यूरीफायर की खासियत: किआ इसे स्मार्ट प्योर एयर प्यूरीफायर विद वायरस एंड बैक्टीरिया प्रोटेक्शन (Smart Pure Air Purifier with Virus and Bacteria Protection) सिस्टम कहती है. इसका फिल्टर सिर्फ PM 2.5 कणों को नहीं, बल्कि वायरस और बैक्टीरिया को भी बेअसर करने में मदद करता है. इसका डिस्प्ले सेंटर कंसोल पर दिया जाता है. यह हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कई स्तरों की फिल्टरेशन का उपयोग करता है. यह फीचर आमतौर पर HTX Plus या उससे ऊपर के वेरिएंट्स में मिलता है.

3. Tata Nexon (टाटा नेक्सन)

एयर प्यूरीफायर की खासियत: Nexon के फेसलिफ्टेड वर्जन में एक बिल्ट-इन एयर प्यूरीफायर दिया गया है जो डस्ट सेंसर और रियल-टाइम AQI डिस्प्ले के साथ आता है. इसका एयर प्यूरीफायर सीधे इन्फोटेनमेंट सिस्टम (Infotainment System) में इंटीग्रेटेड होता है, जिससे आप एक नज़र में केबिन के अंदर की हवा की गुणवत्ता देख सकते हैं. यह फीचर टाटा की ओर से प्रदूषण से लड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह फीचर टॉप-स्पेक Fearless वेरिएंट में उपलब्ध है.

4. Mahindra XUV700 (महिंद्रा XUV700)

एयर प्यूरीफायर की खासियत: यह एक बड़ी SUV है जिसमें स्मार्ट फिल्टर टेक्नोलॉजी के साथ एक इंटीग्रेटेड एयर प्यूरीफायर मिलता है, जिसे कंपनी क्लीन्सेंस (Cleansense) कहती है. यह PM 2.5 और अन्य एलर्जी पैदा करने वाले कणों को प्रभावी ढंग से हटाता है. XUV700 एक प्रीमियम गाड़ी है, इसलिए इसका प्यूरीफायर भी हाई-ग्रेड होता है जो बड़े केबिन को जल्दी साफ़ करने की क्षमता रखता है. यह फीचर इसके उच्च-स्तरीय AX7 वेरिएंट में उपलब्ध है.