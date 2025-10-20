दिवाली गिफ्ट में Mercedes-Benz से लेकर Maruti Grand Vitara दे रहीं ये कंपनियां, लोग बोले और वैकेंसी हैं क्या

Advertisement
Diwali Gift 2025: सोचिए, जब दिवाली बोनस का लिफाफा खुले और उसमें कैश की जगह नई चमचमाती कार की चाबी हो, तो कैसा लगेगा? हरियाणा के पंचकूला की फार्मा कंपनी मित्सकिंड हेल्थकेयर ने अपने 15 सबसे समर्पित और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को यही तोहफा दिया.

Best Diwali Gifts 2025: रोशनी और खुशियों के इस सबसे बड़े त्योहार पर, भारत में छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों तक ने अपने कर्मचारियों को ऐसे शानदार तोहफे दिए हैं, जो किसी लक्जरी और सरप्राइज़ से कम नहीं हैं. बीते सालों में भी कॉरपोरेट जगत में अपने स्टाफ को खुश करने के लिए कारें और विदेश यात्राओं जैसे अत्यधिक महंगे और दमदार गिफ्ट देने का चलन रहा है, जिसने कर्मचारियों को चौंका दिया. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ सबसे शानदार दिवाली तोहफों के बारे में.

कॉरपोरेट की दिवाली: जब बोनस नहीं, गाड़ियां मिलीं!
सोचिए, जब दिवाली बोनस का लिफाफा खुले और उसमें कैश की जगह नई चमचमाती कार की चाबी हो, तो कैसा लगेगा? हरियाणा के पंचकूला की फार्मा कंपनी मित्सकिंड हेल्थकेयर ने अपने 15 सबसे समर्पित और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को यही तोहफा दिया. इस दिवाली पर कर्मचारियों को टाटा पंच (Tata Punch) और मारुति ग्रैंड विटारा (Maruti Grand Vitara) जैसी गाड़ियाँ मिलीं, जो उनके लिए एक बड़ा और सुखद आश्चर्य था.

ऐसा ही कुछ चेन्नई की टीम डिटेलिंग सॉल्यूशंस ने किया. इस कंपनी ने अपने पुराने और उच्च-प्रदर्शन वाले कर्मचारियों को 28 कारें और 29 बाइक/स्कूटर भेंट किए. इन वाहनों में मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz), हुंडई, मारुति सुजुकी और टाटा जैसे ब्रांड्स शामिल थे.

क्या सिर्फ बड़ी कंपनियों ने ही ऐसा किया? नहीं! तमिलनाडु के कोटागिरी में एक चाय बागान के मालिक ने भी अपने लगभग 15 कर्मचारियों को चौंका दिया. उन्होंने दिवाली पर हर कर्मचारी को उनकी पसंद की रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) बाइक दी, जिसकी कीमत ₹2 लाख से अधिक थी. मालिक ने खुद कर्मचारियों को चाबियां सौंपकर उनके साथ एक जॉय राइड भी की.

चेन्नई की चल्लानी ज्वैलरी (Challani Jewellery) ने भी कर्मचारियों को आश्चर्यचकित किया. उन्होंने शॉप फ्लोर से लेकर मैनेजर्स तक विभिन्न स्तर के कर्मचारियों को आठ कारें और 18 बाइक/दोपहिया वाहन दिए, जिनकी कुल कीमत लगभग ₹1.2 करोड़ थी.

इस दिवाली के सबसे महंगे और दिल जीतने वाले तोहफे क्या थे?
इस लिस्ट में सबसे महंगे और दिल जीतने वाले तोहफों में सुरत के हीरा कारोबारी द्वारा कर्मचारियों को दिए गए 400 फ्लैट और ₹2 लाख से अधिक कीमत की रॉयल एनफील्ड बाइक्स शामिल हैं.

