छप्परफाड़ Discount: GST घटने के बाद 2 से 4 लाख सस्ती हो गई इन गाड़ियों की कीमत, शोरूम में लग रही भीड़

Car Price Drop: दिवाली और दशहरा को अभी एक महीने से भी ज्यादा का वक्त बचा हुआ है लेकिन इससे पहले ही कार कंपनियों ने छप्परफाड़ डिस्काउंट पेश कर दिया है. Hyundai से लेकर Tata तक कारों की खरीद पर 2 से 4 लाख का बंपर डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. अगर आप भी कार खरीद पर बचत करना चाहते हैं तो चलिए बताते हैं कि डिस्काउंट देने वाली कार कंपनियों की लिस्ट में कौन से ब्रांड शामिल हैं और कारों पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है.

Hyundai

हुंडई ने अपनी कई पॉपुलर कार मॉडल्स पर कीमत में कटौती की घोषणा की है, जिसमें ग्रैंड i10 निओस पर 73,808 रुपये, ऑरा पर 78,465 रुपये, एक्स्टर पर 89,209 रुपये, i20 पर 98,053 रुपये, i20 N लाइन पर 1,08,116 रुपये, वेन्यू पर 1,23,659 रुपये, वेन्यू N लाइन पर 1,19,390 रुपये, वरना पर 60,640 रुपये, क्रेटा पर 72,145 रुपये, क्रेटा N लाइन पर 71,762 रुपये, अल्काज़ार पर 75,376 रुपये और ट्यूसॉन पर 2,40,303 रुपये की कमी की गई है, जिससे ग्राहकों को खरीदने का अच्छा मौका मिला है.

Add Zee News as a Preferred Source

Audi

ऑडी इंडिया ने जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद अपनी सभी लग्जरी कारों और एसयूवी मॉडल्स की कीमतों में बदलाव की घोषणा की है. मॉडल के हिसाब से 2.6 लाख रुपये से ज्यादा 7.8 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है, जिससे ये लग्जरी वाहन ग्राहकों के लिए ज्यादा सस्ते हो गए हैं और त्योहारी सीजन से पहले मांग में तेजी आने की उम्मीद है.

Toyota

टोयोटा ने अपनी पॉपुलर कार मॉडल्स पर कीमत में अच्छी खासी कटौती की घोषणा की है, जिसमें ग्लैंजा पर 85,300 रुपये तक, टैसर पर 1.11 लाख रुपये तक, रुमियन पर 48,700 रुपये तक, हाइराइडर पर 65,400 रुपये तक, क्रिस्टा पर 1.80 लाख रुपये तक, हाइक्रॉस पर 1.15 लाख रुपये तक, फॉर्च्यूनर पर 3.49 लाख रुपये तक, लेजेंडर पर 3.34 लाख रुपये तक, हाइलक्स पर 2.52 लाख रुपये तक, कैमरी पर 1.01 लाख रुपये तक और वेलफायर पर 2.78 लाख रुपये तक की कमी की गई है, जिससे ग्राहक भारी बचत कर पाएंगे.

Mahindra

महिंद्रा ने भी गाड़ियों के दाम घटाएं हैं जिनमें बोलरो/नियो रेंज की कीमत 1.27 लाख रुपये सस्ती हो गई है, जबकि XUV3XO के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट क्रमशः 1.4 लाख रुपये और 1.56 लाख रुपये कम हो गए हैं. थार 2WD (डीजल) और थार 4WD (डीजल) की कीमतें क्रमशः 1.35 लाख रुपये और 1.01 लाख रुपये घटाई गई हैं. स्कॉर्पियो क्लासिक पर 1.01 लाख रुपये की कटौती हुई है, स्कॉर्पियो-N पर 1.45 लाख रुपये, थार रोक्स पर 1.33 लाख रुपये और XUV700 पर 1.43 लाख रुपये की कमी की गई है.

Tata

टाटा ने अपने लोकप्रिय कार मॉडल्स पर कीमत में अच्छी कटौती की घोषणा की है, जिसमें टियागो पर 75,000 रुपये तक, टिगोर पर 80,000 रुपये तक, अल्ट्रोज पर 1,10,000 रुपये तक, पंच पर 85,000 रुपये तक, नेक्सॉन पर 1,55,000 रुपये तक, कर्व पर 65,000 रुपये तक, हैरियर पर 1,40,000 रुपये तक और सफारी पर 1,45,000 रुपये तक की कमी की गई है.

Maruti

मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने सुझाव दिया है कि मारुति की अल्टो कार की कीमत 40,000 से 50,000 रुपये तक कम की जा सकती है, जबकि वैगन आर की कीमत 60,000 से 67,000 रुपये के बीच घटाई जा सकती है, जैसा कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है..