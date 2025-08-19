Cars Under 5 Lakh: साल के 12 महीने जमकर बिकती हैं ये कारें, माइलेज है जोरदार

Cars Under 5 Lakh: ये कारें ना सिर्फ बेहद ही किफायती हैं, बल्कि इनका माइलेज भी काफी बेहतर माना जाता है और इन्हें रेगुलरली चलाना आपकी जेब पर बोझ नहीं डालता है.
Trending Photos
Cars Under 5 Lakh: अगर आप ऑफिस जाने के लिए एक ऐसी कार के तलाश कर रहे हैं जिसकी कीमत 5 लाख रुपये से कम हो, साथ ही इसका माइलेज भी अच्छा हो जिससे, इसे चलाने में जेब ना ढीली हो. तो ऐसे में आज हम आपके लिए भारतीय मार्केट में मिलने वाली कुछ ऐसी ही कारों के ऑप्शन लेकर आए हैं जो इस कैटेगरी में आसानी से फिट हो जाती हैं.
अल्टो K10 - भारत में अल्टो K10 का जबरदस्त क्रेज है, ये एक किफायती कार है जिसे खरीदना आपके बजट में आसानी से फिट हो जाता है. आपको बता दें कि इस कार की कीमत 4.23 लाख रुपये से शुरू हो जाती है, अगर बात करें माइलेज की तो ये कार 24 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है. हैचबैक होने की वजह से ड्राइविंग में आसान है और आपकी छोटी फैमिली इसमें आसानी से फिट हो जाती है.
मारुति सुजुकी एस-प्रेसो - भारत में इस कार को लॉन्च हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी ये एक दमदार कार बनकर उभरी है. लगभग 4.26 लाख रुपये से शुरू होने वाली इस कार का माइलेज तकरीबन 24 किमी/लीटर है. ग्राहकों को इसका एसयूवी जैसा डिजाइन काफी पसंद आता है.
रेनॉल्ट क्विड - कम कीमत वाली कारों में ये कार भी काफी पसंद की जाती है, इसकी कीमत तकरीबन 4.70 लाख रुपये से शुरू हो जाती है और माइलेज की बात करें तो ये तकरीबन 21-22 किमी/लीटर है. इसका हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और स्टाइलिश डिजाइन ग्राहकों को काफी पसंद आता है.
अगर आपको ज्यादा फीचर्स की जरूरत नहीं है तो आप इन कारों के बेस मॉडल चुन सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं. अगर आप बेस मॉडल से ऊपर का कोई भी मॉडल खरीदते हैं तो इन कारों की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ जाती है.