ये हैं 5 स्टार रेटिंग वाली भारत की सबसे तगड़ी कारें, एक्सीडेंट के दौरान ड्राइवर और पैसेंजर्स को रखती हैं सुरक्षित

Cars with 5 Star Safety Ratings: भारतीय कार ग्राहक अब नई गाड़ी खरीदते समय सबसे पहले कार की सेफ्टी चेक करते हैं फिर डिजाइन और फीचर्स देखते हैं. भारत में सबसे सेफ कारें 5-स्टार रेटिंग के साथ आती हैं. इन गाड़ियों में हाइटेक सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया जाता है जिससे ये खतरनाक एक्सीडेंट में भी ड्राइवर और पैसेंजर को सुरक्षित रख पाती हैं. अगर आप एक 5-स्टार रेटिंग वाली कार की तलाश में हैं तो हम आपके लिए मार्केट के कुछ दमदार ऑप्शन लेकर आए हैं.

यह भी पढ़ें: Tata Altroz या Hyundai i20, जानें कौन सी प्रीमियम हैचबैक है आपके लिए बेस्ट

Tata Nexon: भारत में टाटा नेक्सन को उसकी खासियतों ने अच्छी-खासी सफलता दिलाई है. ये एक कॉम्पैक्ट SUV है जो 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग ऑफर करती है. इस एसयूवी में ग्राहकों को 6 एयरबैग का सेटअप मिल जाता है जो ड्राइवर और पैसेंजर्स को सुरक्षित रखने का काम करता है साथ ही इसमें आपको ESC भी मिलता है. कार का डिजाइन और बिल्ड बेहद ही मजबूत है जिससे ये एक्सीडेंट को झेल लेता है.

Tata Harrier: अगर आप भारत में 5-स्टार Global NCAP रेटिंग वाली एक मजबूत एसयूवी की तलाश में हैं तो हैरियर एसयूवी भी एक दमदार ऑप्शन है जिसमें आपको स्टाइल और सेफ्टी का कॉम्बो देखने को मिलता है. ये एक स्पेशियस एसयूवी है जिसमें आपको 6 एयरबैग सेटअप के साथ, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा और ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम) देखने को मिल जाता है.

Tata Safari: सफारी हर भारतीय के दिल की धड़कन है. इस एसयूवी को कुछ समय पहले ही नए अवतार में उतारा गया है और अब ये काफी ज्यादा सुरक्षित हो गई है. इस एसयूवी में ग्राहकों को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो एसयूवए में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल-ओवर मिटिगेशन आदि मिल जाते हैं.

यह भी पढ़ें: Fronx को कांटे की टक्कर देगी 2025 Kiger Facelift, डिजाइन में मिल सकते हैं बड़े अपडेट्स

Mahindra XUV 3XO: इस बजट रेंज एसयूवी को भारत में काफी पसंद किया जाता है, ये बजट में आती है साथ ही साथ इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है. इस बजट रेंज एसयूवी में ग्राहकों को 5-स्टार Bharat NCAP रेटिंग तो मिल ही जाती है साथ ही साथ इसमें 6 एयरबैग सेटअप के साथ ESC फीचर भी मिल जाता है.