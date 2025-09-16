ये हैं भारत की सबसे तगड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कारें, एक्सीडेंट होने पर बचाती हैं ड्राइवर और पैसेंजर्स की जान
ये हैं भारत की सबसे तगड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कारें, एक्सीडेंट होने पर बचाती हैं ड्राइवर और पैसेंजर्स की जान

5 Star safety rating cars in india: अगर आपके पास एक 5 स्टार सेफ़्टी रेटिंग वाली कार है तो साधारण कारों की तुलना में ये काफी ज्यादा मजबूत होती है और एक्सीडेंट जैसी स्थिति में ये आपको सुरक्षित रखती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 10:02 AM IST
ये हैं भारत की सबसे तगड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कारें, एक्सीडेंट होने पर बचाती हैं ड्राइवर और पैसेंजर्स की जान

5 Star safety rating cars in india: भारत में रोड सेफ़्टी को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल NCAP और भारत NCAP जैसे संगठन कारों की क्रैश टेस्टिंग करते हैं इसके बाद क्रैश टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर कारों को रेटिंग दी जाती है. इसमें 5-स्टार रेटिंग को सबसे बेस्ट माना जाता है. ये गाड़ी की बॉडी स्ट्रक्चर, एयरबैग्स, ABS, ESP और अन्य फीचर्स के आधार पर दी जाती है जो एक्सीडेंट होने की स्थिति में ड्राइवर और पैसेंजर्स को गंभीर चोटों से बचाती हैं. आज हम आपको भारत में मिलने वाली 2025 की सबसे सुरक्षित गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें 5 स्टार सेफ़्टी रेटिंग मिल चुकी है.

यह भी पढ़ें: BMW X5 की ये खासियतें नहीं जानता आधा भारत, जानें क्यों है ग्राहकों की पहली पसंद

Tata Safari

Tata Safari को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है. ये एक 7-सीटर SUV है जिसमें ग्राहकों को Level-2 ADAS (ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट), 6-7 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, ESP, हिल होल्ड असिस्ट जैसे दमदार फीचर्स मिल जाते हैं

Tata Harrier 

टाटा हैरियर भी भारत में एक हाई डिमांड वाली एसयूवी है जिसे ग्लोबल NCAP करीश टेस्ट में में 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग मिल चुकी है. इस एसयूवी में ग्राहकों को 5-सीटर वाला स्पेस, 7 एयरबैग्स, TPMS, मल्टी-कॉलिजन ब्रेकिंग, 360-डिग्री कैमरा के साथ ADAS फीचर्स मिल जाते हैं. 

Mahindra XUV700

इस दमदार एसयूवी में ग्राहकों को ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग मिल जाती है. इस एसयूवी में आपको ADAS (अडैप्टिव क्रूज, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर), 6-7 एयरबैग्स, ESP, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं.

Tata Nexon 

भारत में Tata Nexon को ग्लोबल NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है, ये एक दमदार और पावरफुल एसयूवी है. ये एक सब-कॉम्पैक्ट SUV है और इसमें ग्राहकों को 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, 360-डिग्री कैमरा, TPMS मिल जाता है और इतना ही नहीं, ये एक सबसे सस्ती 5-स्टार कार, जो छोटे एक्सीडेंट में ड्राइवर की गर्दन और छाती को बचाती है. इसका EV वर्जन भी इतना ही सुरक्षित है. 

यह भी पढ़ें: Maruti Victoris ने GNCAP क्रैश टेस्ट में दिखाया जलवा, स्कोर की 5 स्टार रेटिंग

Volkswagen Virtus 

इस एसयूवी में ग्राहकों को 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग मिल जाती है. ये एक दमदार सेदान है जिसमें ग्राहकों को 6 एयरबैग्स, ESP, मल्टी-कॉलिजन ब्रेकिंग, टायर प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है. इसमें ग्राहकों फ्रंटल और साइड क्रैश में मजबूत स्ट्रक्चर मिल जाता है जो पैसेंजर्स को गंभीर चोटों से बचाता है.

