इन सस्ती गाड़ियों में मिलता है Air Purifier, दिल्ली-एनसीआर के जानलेवा प्रदूषण से देगा राहत

Cars With Air Purifier: इन कारों में आपको Air Purifier मिलता है जिससे आप दिल्ली-एनसीआर के खतरनाक प्रदूषण से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं. 

Nov 12, 2025, 07:26 PM IST
Cars With Air Purifier: दिल्ली-एनसीआर में AQI तकरीबन 700 का आंकड़ा छू चुका है, ऐसे में लगातार इसकी चपेट में आना सांस संबंधी बीमारियों को दावत दे सकता है, लेकिन आप अगर रोजाना बाहर निकलते हैं और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप ऐसी कारों में चल सकते हैं जिनमें पहले से Air Purifier दिया जाता है. आज हम आपके लिए Air Purifier से लैस कुछ कारों की लिस्ट लेकर आए हैं जो ज्यादा महंगी नहीं हैं. 

Tata Nexon / Nexon EV: Nexon के टॉप वेरिएंट्स जैसे Fearless और Fearless Plus में एयर प्यूरीफायर मिलता है, जिसमें डस्ट सेंसर और रियल-टाइम AQI (Air Quality Index) डिस्प्ले की सुविधा होती है. Nexon EV में भी यह फीचर उपलब्ध है.

Kia Sonet: Sonet में Smart Pure Air Purifier मिलता है, जिसमें वायरस और बैक्टीरिया से सुरक्षा का सिस्टम भी शामिल होता है. यह आमतौर पर HTX Plus या उससे ऊपर के वेरिएंट में उपलब्ध है.

Hyundai Venue: Venue के SX(O) वेरिएंट और उससे ऊपर के वेरिएंट में यह फीचर मिलता है, जिसे कंपनी Auto Healthy Air Purifier कहती है.

Hyundai Verna: इस मिड-साइज़ सेडान के टॉप वेरिएंट SX(O) में भी एयर प्यूरीफायर की सुविधा दी गई है.

Kia Seltos: Seltos के HTX वेरिएंट से शुरू होकर ऊपर के वेरिएंट्स में इनबिल्ट स्मार्ट एयर प्यूरीफायर मिलता है.

Hyundai Creta: Creta में भी SX वेरिएंट से ऊपर के वेरिएंट्स में ऑटो हेल्दी एयर प्यूरीफायर की सुविधा उपलब्ध है.

MG Hector: Hector के Sharp Pro जैसे हायर वेरिएंट्स में PM2.5 फिल्टर और AQI रीडआउट वाला एयर प्यूरीफायर सिस्टम दिया जाता है.

MG Astor: यह MG की एक और कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसमें PM 2.5 फिल्टर मिलता है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Air purifier

