Rule Change: 1 अप्रैल 2026 से बदल जाएंगे नियम, Toll Plaza पर नहीं होगी कैश पेमेंट; जानें क्यों ये कदम उठा रही सरकार

Toll Rule Change: भारतीय राजमार्गों पर सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है. केंद्र सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ को कम करने के लिए 1 अप्रैल 2026 से नकद पेमेंट (Cash Payment) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है. इस नए नियम के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल चुकाने के लिए अनिवार्य रूप से FASTag या UPI का उपयोग करना होगा.

सरकार ला रही नया नियम

सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य यात्रा को आसान और तेज बनाना है. अक्सर टोल बूथों पर नकद पेमेंट और खुले पैसों के चक्कर में लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे समय और ईधन दोनों की बर्बादी होती है. डिजिटल पेमेट से यह प्रक्रिया महज कुछ सेकंड में पूरी हो जाएगी, जिससे 'स्टॉप-एंड-गो' की समस्या खत्म होगी और गाड़ियों का औसत माइलेज भी बेहतर होगा.

यह बदलाव भारत में 'बैरियर-फ्री' टोलिंग की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, सरकार 2026 के अंत तक पूरे देश में GPS और AI-आधारित टोल सिस्टम लागू करने की योजना बना रही है. इसमें हाईवे पर कोई भौतिक बैरियर नहीं होगा और सैटेलाइट के जरिए वाहन की नंबर प्लेट पहचान कर टोल अपने आप कट जाएगा. फिलहाल इसका ट्रायल देश के 25 टोल प्लाजा पर चल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

नियमों में हाल ही में किए गए अपडेट के अनुसार, जो लोग FASTag के बिना टोल पार करेंगे, उन्हे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. वर्तमान में, यदि कोई बिना FASTag के नकद पेमेट करता है, तो उसे दोगुना शुल्क देना होता है, जबकि UPI के जरिए पेमेंट करने पर इसे घटाकर 1.25 गुना कर दिया गया है. 1 अप्रैल से नकद लेन पूरी तरह बंद होने के बाद, डिजिटल माध्यम ही एकमात्र विकल्प रह जाएगा.

इस डिजिटल बदलाव के लिए यात्रियों को अभी से तैयारी करने की सलाह दी गई है. वाहन मालिक अपने FASTag अकाउंट को तुरंत चेक करें और सुनिश्चित करें कि वह सक्रिय है और उसमें पर्याप्त बैलेंस है. यदि आप FASTag का उपयोग नहीं करते हैं, तो अपने स्मार्टफोन में UPI ऐप्स तैयार रखें ताकि सफर के दौरान टोल प्लाजा पर आपको किसी भी तरह की परेशानी या जुर्माने का सामना न करना पड़े.