Fact Check: केंद्र सरकार ने कहा- नए टू व्हीलर्स लॉन्च न करें निर्माता कंपनी?

Electric Vehicle Company: केंद्र सरकार (Central Government) के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माताओं को आग लगने की घटनाओं की जांच होने तक नए वाहन लॉन्च नहीं करने की बात झूठी साबित हुई है. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) फेक्ट चेक ने इस खबर को फेक करार दिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स में आग की घटनाओं में वृद्धि पर चर्चा के लिए सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highway) ने कंपनियों की बैठक बुलाई थी. इसमें कहा गया था कि EV निर्माताओं को भी मौखिक रूप से नए वाहनों को लॉन्च करने से मना कर दिया गया है, जब तक कि आग के कारणों को रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते हैं.

.@ETAuto has reported that the Ministry of Road, Transport and Highways has told electric vehicle manufacturers to halt new two-wheeler launches.@PIBFactCheck

➡️This Report is #Fake

➡️No such directive has been given by @MORTHIndia. pic.twitter.com/Sd0sxwYhmP

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 28, 2022