CES 2026: सोनी और होंडा ने पेश किया अपनी शानदार 'Afeela' इलेक्ट्रिक SUV का प्रोटोटाइप

CES 2026: डिजाइन और बाहरी लुक की खासियतें सोनी और होंडा के संयुक्त उद्यम (Joint Venture) ने लास वेगास में आयोजित CES 2026 में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV 'Afeela' का प्रोटोटाइप दुनिया के सामने पेश किया है. यह इस ब्रांड की दूसरी गाड़ी है, जो काफी हद तक उनके पुराने विजन S 02 कॉन्सेप्ट से प्रेरित लगती है. इसका डिजाइन बेहद सरल और Minimalistic है. इसके फ्रंट में एक स्लीक हेडलाइट सेटअप और एक खास 'मीडिया लाइट बार' दी गई है, जो सड़क पर अन्य वाहनों और लोगों के साथ संवाद करने में मदद करती है. इस SUV के किनारों को हवा के बेहतर Aerodynamics के लिए स्मूथ रखा गया है और इसमें आकर्षक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं.

आधुनिक फीचर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी

तकनीक के मामले में Afeela SUV किसी गैजेट से कम नहीं है. हालांकि अभी इसके सभी फीचर्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि इसके डैशबोर्ड पर बड़ी स्क्रीन होगी और सुरक्षा के लिए इसमें 40 से ज्यादा सेंसर और कैमरे लगे होंगे. ये सेंसर 'सेमी-ऑटोनॉमस ड्राइविंग' यानी कार को खुद चलाने में मदद करेंगे. साथ ही, इसमें 'ऑगमेंटेड रियलिटी' (AR) और वर्चुअल वर्ल्ड का अनुभव भी मिलेगा, जो ड्राइविंग को मजेदार बना देगा. इसका व्हीलबेस काफी लंबा है, जिससे कार के अंदर यात्रियों को काफी ज्यादा जगह और आराम मिलेगा.

पावर, परफॉर्मेंस और लॉन्चिंग की जानकारी

परफॉर्मेंस की बात करें तो इस SUV में दो इलेक्ट्रिक मोटर दी जा सकती हैं, जो इसे 'ऑल-व्हील ड्राइव' क्षमता और लगभग 400 हॉर्सपावर की ताकत देंगी. इसमें 91 kWh का बड़ा बैटरी पैक होगा, जिसे एक बार फुल चार्ज करने पर यह करीब 480 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी. सोनी और होंडा की यह शानदार SUV सबसे पहले 2028 में अमेरिका के बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. यह कार दर्शाती है कि आने वाले समय में गाड़ियाँ सिर्फ यातायात का साधन नहीं, बल्कि मनोरंजन और आधुनिक तकनीक का एक चलता-फिरता केंद्र होंगी.