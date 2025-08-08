इन 4 गलतियों पर कार का चालान कर देगी ट्रैफिक पुलिस, अभी से हो जाएं सावधान
Traffic Rules: अगर आप हर रोज अपने ऑफिस जाने के लिए कार का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन नियमों के जानकारी होनी ही चाहिए नहीं तो किसी भी समय ट्रैफिक पुलिस आपकी बाइक का चालान कर सकती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 01:53 PM IST
Traffic Challan: अगर आप दफ्तर जाने के लिए रोज कार का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, दरअसल ज्यादातर ड्राइवर्स कुछ ऐसी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी भी कार का चालान हो सकता है. ट्रैफिक पुलिस ऐसी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करती है बल्कि तुरंत ही आपकी गाड़ी का मोटा चालान काट सकती है. अगर आप भी रोज कार ड्राइव करते हैं तो आज हम आपको इन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं. 

हेडलाइट या इन्डिकेटर का गलत इस्तेमाल: अगर आप बिना वजह हेडलाइट का अपर-डिपर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर गलत साइड का इन्डिकेटर दे रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस को पूरा अधिकार है कि वो आपकी गाड़ी का चालान कर सकती है. इसमें आपके वहां का ₹500 तक का चालान किया जा सकता है, दरअसल ऐसी गलती की वजह से रोड पर चल रही अन्य गाड़ियां एक्सीडेंट का शिकार हो सकती हैं. 

सीट बेल्ट न पहनना (सभी सीटों पर):  सिर्फ फ्रंट सीट पर बिना सीट बेल्ट के बैठने पर तो चालान काटा जाता है लेकिन ट्रैफिक पुलिस को पैसेंजर सीटस पर बैठे सभी यात्रियों के सीट बेल्ट ना पहनने पर भी चालान काटने का धिकार है. इस चालान की रकम प्रति व्यक्ति ₹1,000 हो सकती है. 

गंदी नंबर प्लेट: कुछ लोग नंबर प्लेट छिपाने और कैमरों की नजरों से बचने के लिए नंबर प्लेट जान बूझकर गंदा कर लेते हैं लेकिन अगर गलती से भी नंबर प्लेट गंदी है या पढ़ने में मुश्किल हो तो ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन का ₹500 तक का चालान काट सकती है. 

मोबाइल का इस्तेमाल: सिर्फ फोन पर बात करने ही नहीं, बल्कि ड्राइविंग के दौरान हाथ में मोबाइल पकड़ने या फिर उसमें देखते रहने की वजह से भी ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी का चालान कर सकती है जिसकी रकम ₹5,000 तक हो सकती है या फिर आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है. 

