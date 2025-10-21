Advertisement
trendingNow12969945
Hindi Newsऑटोमोबाइल

ड्रीम कम्पनी: दिवाली पर बांट दी 51 लग्जरी कारें, लोग बोले अब सोन पापड़ी वाले दफ्तर में नहीं करेंगे काम

Chandigarh company owner gifted 51 luxury cars: यह लगातार तीसरा साल है जब भाटिया ने अपने सहयोगियों को कारों से नवाज़ा है. उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में लिखा, "पिछले दो सालों से, हम अपने सबसे समर्पित कर्मचारियों को कारें गिफ्ट करके अपनी अविश्वसनीय टीम का जश्न मना रहे हैं-और इस साल भी यह उत्सव जारी है!"

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 21, 2025, 03:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ड्रीम कम्पनी: दिवाली पर बांट दी 51 लग्जरी कारें, लोग बोले अब सोन पापड़ी वाले दफ्तर में नहीं करेंगे काम

Chandigarh company owner gifted 51 luxury cars: चंडीगढ़ के एक उद्यमी ने अपने कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, इस दिवाली के जश्न के तौर पर अपनी टीम को 51 ब्रांड-न्यू कारें भेंट की हैं. पंचकुला स्थित Mits Healthcare के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता एम.के. भाटिया ने इस सप्ताह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टीम मेंबर्स को इन कारों की चाबियां सौंपी. उन्होंने इस उपहार को अपनी ओर से उपहार देने का "हैट्रिक" बताया.

लगातार तीसरे साल कारों का तोहफा
यह लगातार तीसरा साल है जब भाटिया ने अपने सहयोगियों को कारों से नवाज़ा है. उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में लिखा, "पिछले दो सालों से, हम अपने सबसे समर्पित कर्मचारियों को कारें गिफ्ट करके अपनी अविश्वसनीय टीम का जश्न मना रहे हैं—और इस साल भी यह उत्सव जारी है!"

"ये मेरे फिल्मी जीवन के रॉकस्टार हैं"
एम.के. भाटिया अपने कर्मचारियों को सिर्फ 'कर्मचारी' नहीं मानते. उन्होंने लिखा, "मैंने उन्हें कभी कर्मचारी या स्टाफ नहीं कहा—वे मेरे फिल्मी जीवन के रॉकस्टार सेलिब्रिटी हैं, वे सितारे हैं जो हमारी यात्रा के हर सीन को एक ब्लॉकबस्टर बनाते हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे बताया कि कुछ कारें पहले ही आ चुकी हैं और बाकी रास्ते में हैं. उन्होंने कहा, "जुड़े रहें... यह दिवाली बहुत खास होने वाली है!" इस संदेश के साथ उन्होंने चाबियाँ सौंपते हुए तस्वीरें भी साझा कीं. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार, भाटिया ने इस सप्ताह कर्मचारियों को वाहन सौंपे, जिसके बाद शोरूम से लेकर कंपनी के Mits House ऑफिस तक एक जश्न भरी "कार गिफ्ट रैली" भी निकाली गई. यह पहल दिखाती है कि कैसे कर्मचारियों को महत्व देकर और उनकी मेहनत को पहचानकर एक सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाई जा सकती है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Diwali gift

Trending news

बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
diwali 2025
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
Maharashtra
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला
jammu kashmir by elections
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला