ड्रीम कम्पनी: दिवाली पर बांट दी 51 लग्जरी कारें, लोग बोले अब सोन पापड़ी वाले दफ्तर में नहीं करेंगे काम

Chandigarh company owner gifted 51 luxury cars: चंडीगढ़ के एक उद्यमी ने अपने कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, इस दिवाली के जश्न के तौर पर अपनी टीम को 51 ब्रांड-न्यू कारें भेंट की हैं. पंचकुला स्थित Mits Healthcare के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता एम.के. भाटिया ने इस सप्ताह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टीम मेंबर्स को इन कारों की चाबियां सौंपी. उन्होंने इस उपहार को अपनी ओर से उपहार देने का "हैट्रिक" बताया.

लगातार तीसरे साल कारों का तोहफा

यह लगातार तीसरा साल है जब भाटिया ने अपने सहयोगियों को कारों से नवाज़ा है. उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में लिखा, "पिछले दो सालों से, हम अपने सबसे समर्पित कर्मचारियों को कारें गिफ्ट करके अपनी अविश्वसनीय टीम का जश्न मना रहे हैं—और इस साल भी यह उत्सव जारी है!"

"ये मेरे फिल्मी जीवन के रॉकस्टार हैं"

एम.के. भाटिया अपने कर्मचारियों को सिर्फ 'कर्मचारी' नहीं मानते. उन्होंने लिखा, "मैंने उन्हें कभी कर्मचारी या स्टाफ नहीं कहा—वे मेरे फिल्मी जीवन के रॉकस्टार सेलिब्रिटी हैं, वे सितारे हैं जो हमारी यात्रा के हर सीन को एक ब्लॉकबस्टर बनाते हैं."

उन्होंने आगे बताया कि कुछ कारें पहले ही आ चुकी हैं और बाकी रास्ते में हैं. उन्होंने कहा, "जुड़े रहें... यह दिवाली बहुत खास होने वाली है!" इस संदेश के साथ उन्होंने चाबियाँ सौंपते हुए तस्वीरें भी साझा कीं. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार, भाटिया ने इस सप्ताह कर्मचारियों को वाहन सौंपे, जिसके बाद शोरूम से लेकर कंपनी के Mits House ऑफिस तक एक जश्न भरी "कार गिफ्ट रैली" भी निकाली गई. यह पहल दिखाती है कि कैसे कर्मचारियों को महत्व देकर और उनकी मेहनत को पहचानकर एक सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाई जा सकती है.