ये है भारत की सबसे सस्ती 220 सीसी बाइक, बजाज ने हाल ही में किया है अपडेट

2025 Bajaj Pulsar 220F: बजाज ने हाल ही में 2025 Bajaj Pulsar 220F को लॉन्च किया है. ये एक आइकॉनिक मोटरसाइकिल है, साथ ही भारत की सबसे सस्ती 220 सीसी बाइक भी है. इसे डुअल-चैनल ABS के साथ जोड़ा गया है. इतना ही नहीं इसमें अब ग्राहकों को पहले से ज्यादा कलर ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं. चलिए जानते हैं कि ये मोटरसाइकिल आखिर क्यों खास है.

इंजन और स्पेसिफिकेशन्स

2025 Bajaj Pulsar 220F को पहले की तरह ही जाना-पहचाना 220cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन पावर देता रहेगा. यह इंजन 20.6 bhp की अधिकतम पावर और 18.55 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है, जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. यह आजमाया हुआ और परखा हुआ इंजन सेटअप बाइक के प्रदर्शन में विश्वसनीयता और पंच का संतुलन बनाए रखता है, जो लंबे समय से Pulsar 220F की पहचान रहा है.

डिज़ाइन

बजाज ऑटो ने 2025 Pulsar 220F को नए ग्राफिक्स और कलर स्कीम्स के साथ ताज़ा लुक दिया है. अब यह बाइक दो नए कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, दोनों ही ब्लैक बेस कोट पर आधारित हैं— एक में लाल और ग्रे रंग का एक्सेंट है, जबकि दूसरे में कॉपर और ग्रे का एक्सेंट दिया गया है. फ्यूल टैंक पर ग्राफिक्स अधिक बोल्ड और प्रमुख हैं, जो मोटरसाइकिल को एक शार्पर और समकालीन रूप देते हैं. हालांकि, समग्र डिज़ाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, और इसमें मस्कुलर फेयरिंग, क्लिप-ऑन हैंडलबार, स्प्लिट सीट्स और फेयरिंग-माउंटेड ORVMs जैसे सिग्नेचर एलिमेंट्स बरकरार रखे गए हैं.

सेफ्टी फीचर्स

सुरक्षा के मोर्चे पर सबसे बड़ा बदलाव रियर ABS (डुअल-चैनल ABS) का जुड़ना है, जो पिछले पहिये को लॉक होने से रोकता है और राइडर्स को अधिक आत्मविश्वास के साथ ब्रेक लगाने की अनुमति देता है. इस सुरक्षा अपग्रेड के साथ, बाइक में पहले वाले फीचर्स जैसे प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, स्प्लिट सीट्स, इल्यूमिनेटेड स्विचगियर, और फुल्ली-डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी शामिल हैं. यह इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है और ऐप इंटीग्रेशन के माध्यम से टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन भी प्रदान करता है.

कीमत

इन नए अपडेट्स के कारण, 2025 Bajaj Pulsar 220F की कीमत में बढ़त की संभावना है. उम्मीद है कि यह अपडेटेड मॉडल पुराने मॉडल से लगभग ₹5,000 से ₹7,000 तक प्रीमियम कीमत पर आएगा. वर्तमान में, बजाज पल्सर 220F की एक्स-शोरूम कीमतें ₹1.27 लाख से शुरू होती हैं. इन अपग्रेड्स के साथ, यह बाइक अपने सेगमेंट में अधिक आकर्षक विकल्प बन गई है, और बजाज इसे इंडिया बाइक वीक 2025 में लॉन्च कर सकती है.