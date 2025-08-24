ये है भारत की सबसे सस्ती 220cc बाइक, इससे कम कीमत में कोई ऑप्शन मिल जाए तो कहना

Cheapest 220 Bike: ये बाइक भारत में तकरीबन 17 साल से रफ्तार भर रही है और इसका डिजाइन ना सर्फ अग्रेसिव है बल्कि काफी ज्यादा स्टाइलिश है.
Cheapest 220 Bike: आप अगर अपनी 150 सीसी बाइक चलाकर ऊब चुके हैं और आपको इस बाइक में अब पावर समझ नहीं आ रही है तो आज हम आपके लिए भारत की सबसे सस्ती 220 सीसी बाइक लेकर आए हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक जानी पहचानी बाइक है जो भारत में तकरीबन 17 साल से रफ्तार भर रही है. ये बाइक है Bajaj Pulsar 220F जिसे एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक भी कहा जाता है. इस बाइक का डिजाइन ना सर्फ अग्रेसिव है बल्कि काफी ज्यादा स्टाइलिश है. चलिए आज इसकी खासियतों के बारे में जानते हैं.
कितनी है कीमत
कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार Bajaj Pulsar 220F की ऑनरोड कीमत 1.61 लाख रुपये (दिल्ली) है.
फीचर और स्पेसिफिकेशन्स
Bajaj Pulsar 220F में ग्राहकों को अच्छे-खासे फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप इसे पसंद जरूर करेंगे. बाइक में आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, इसके साथ ग्राहकों को इसमें टेलिस्कोपिक एंटी फ्रिक्शन फ्रंट सस्पेंशन मिल जाता है साथ ही इसमें 5 वे एडजस्टेबल रियर नाइट्रॉक्स शॉक अब्सॉर्बर मिल जाते हैं. इसके फ्रंट में ग्राहकों को 280 mm डिस्क ब्रेक तो वहीं रियर में 230 mm डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं. ये एक 160 kg की बाइक है.
बाइक के फ्रंट में ग्राहकों को 55W का प्रोजेक्टर हेडलैंप दिया गया है जो AHO (Auto Headlamp On) फीचर के साथ आता है. बाइक में फुली डिजिटल रिवर्स मोनोकरों LCD डिस्प्ले दिया गया है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है साथ ही इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है. बाइक में आप कॉल रिजेक्ट और रिसीव भी कर सकते हैं. इसके अलावा बाइक में एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है.
इंजन और पावर
बजाज पल्सर 220 एफ में ग्राहकों को ट्विन स्पार्क DTS-i FI इंजन मिल जाता है जो ऑयल कूल तकनीक के साथ आता है. ये इंजन 15 kW (20.4 PS) की पावर जेनरेट करने में सक्षम है साथ ही ये 18.55 Nm का पीक टॉर्क भी जेनरेट करता है. बाइक में 5 स्पीड कॉन्स्टेन्ट मेश भी मिल जाता है.