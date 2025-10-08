महंगी एडवेंचर बाइक खरीदने का नहीं है बजट? ये बजट बाइक्स पूरी करेंगी ऑफ-रोडिंग की तमन्ना

Adventure Bikes: अगर महंगी एडवेंचर बाइक्स खरीदने का बजट नहीं बन पा रहा है तो हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बजट रेंज में धांसू एडवेंचर बाइक्स के ऑप्शन आपके लिए मौजूद हैं.
Cheapest Adventure bikes available in India: अगर आप भी एडवेंचर बाइकिंग के शौकीन हैं लेकिन बजट नहीं है, तो अब आपको एकदम भी हताश होने की जरूरत नहीं है. दरअसल भारत में एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक्स के काफी दमदार ऑप्शन मौजूद हैं. ये ना सिर्फ दमदार फीचर्स ऑफर करती हैं, साथ ही इनका डिजाइन भी किसी मेनस्ट्रीम एडवेंचर बाइक जैसा होता है जिससे इन्हें किसी भी तरह के रास्तों पर भगाया जा सकता है. आज हम आपके लिए ऐसी ही चुनिंदा एडवेंचर बाइक्स का ऑप्शन लेकर आए हैं.
Hero XPulse 200 4V
XPulse 200 4V में एक 199.6cc का इंजन फिट किया गया है, ये इंजन जबरदस्त 18.1 bhp की पावर तैयार करता है साथ ही, 17.35 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. बेहतर कम्फर्ट के लिए बाइक में टेलिस्कोपिक फ्रंट और मोनोशॉक रियर सस्पेंशन मिल जाते हैं. बाइक रग्ड लुक में आती है जिसमें 21-इंच के फ्रंट व्हील के साथ 220mm का हाई ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है जिससे पथरीले और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी ये बाइक चीते की तरह रफ्तार पकड़ लेती है. बाइक में ग्राहकों को 3 ABS मोड मिल जाते हैं. इसकी कीमत 1.40 लाख रुपये है.
Honda NX200
इस लिस्ट में दूसरा नाम Honda NX200 का है जो सिर्फ देखने में ही दमदार नहीं नजर आती है बल्कि इसमें एक दमदार 184.4cc का इंजन भी मिलता है जो 17 bhp की पावर और 16.1 Nm का टॉर्क भी जेनरेट करता है. ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर कम्फर्ट के लिए बाइक में टेलिस्कोपिक फ्रंट और मोनोशॉक रियर सस्पेंशन मिल जाता है. बाइक को तगड़ा लुक देने के लिए इसमें एक विंडस्क्रीन भी मिल जाता है जो धूल और कीचड़ को आपके चेहरे पर आने से रोकता है. बाइक में 150mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है और ये ऑफ-रोड के लिए परफेक्ट मानी जाती है. इस बाइक का डिजाइन काफी जोरदार है.