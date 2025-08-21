ये हैं Automatic गियरबॉक्स वाली सबसे सस्ती कारें, चलाने में मजा ना आ जाए तो कहना
Advertisement
trendingNow12890635
Hindi Newsऑटोमोबाइल

ये हैं Automatic गियरबॉक्स वाली सबसे सस्ती कारें, चलाने में मजा ना आ जाए तो कहना

AMT Cars: ऑटोमैटिक कारें ना सिर्फ ट्रेंडिंग हैं बल्कि, लड़के हों या लड़कियां दोनों ही इसे बड़े मजे से चला सकते हैं फिर चाहे कैसी भी ट्रैफिक कंडीशन क्यों ना हो. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये हैं Automatic गियरबॉक्स वाली सबसे सस्ती कारें, चलाने में मजा ना आ जाए तो कहना

AMT Cars: मैनुअल कारों को चलाने में कई बार नए ड्राइवर्स को काफी परेशानी होती है, लेकिन वहीं पर ऑटोमैटिक कारें चलाना काफी आसान और मजेदार होता है. दरअसल इन कारों में बार बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इतना ही नहीं, इनमें सिर्फ ब्रेक और एक्सेलरेटर पैडल ही मौजूद होता है जिससे इन्हें चलाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है. अगर आप भी एक ऑटोमैटिक कार खरीदना चाह रहे हैं तो आज हम आपके लिए कुछ दमदार और किफायती ऑप्शन लेकर आए हैं. 

Maruti Suzuki Alto K10 VXI AMT    
इस कार में 1.0L पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 66 bhp की मैक्स पावर जेनरेट करता है. इस एनर्टी लेवल कार को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये 24.9 kmpl तक का माइलेज जेनरेट करती है. इस ऑटोमैटिक वेरिएंट के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग के साथ 7-इंच टचस्क्रीन और एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले आदि मिल जाता है.

Maruti Suzuki S-Presso VXI (O) AGS  
ये एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की कार है जिसमें 1.0L पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 66 bhp की पावर जेनरेट कर सकता है. ये इंजन 24.12 kmpl का माइलेज ऑफर करता है. कार में ग्राहकों को डुअल कैमरा डैशकैम के साथ सनरूफ भी मिल जाती है. इस एसयूवी का डिजाइन बेहद ही स्टाइलिश है. 

Renault Kwid RXT AMT  
अगर आप एक ऑटोमैटिक कार खरीदना चाहते हैं तो क्विड में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है. इसमें ग्राहकों को 1.0L का पेट्रोल इंजन मिलता है जो, 68 bhp की मैक्स पावर जेनरेट करता है. इसके माइलेज की बात करें तो ये 22.3 kmpl है. इस कार की हैंडलिंग काफी आसान है और ट्रैफिक में भी इसे बड़े मजे से चलाया जा सकता है. 

Maruti Suzuki Celerio VXI AMT  
भारत में मिलने वाली ये दमदार हैचबैक 1.0L पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो, 66 bhp की पावर जेनरेट करती है. इस कार से 26.68 kmpl का मैक्सिमम माइलेज मिल जाता है. ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाली ये एक बेहद दमदार कार है. इसमें ग्राहकों को मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग, रियर पार्किंग सेंसर जैसी खासियतें मिल जाती हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

AMT Cars

Trending news

MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
Maharashtra
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
BSP
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
Samba
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
;