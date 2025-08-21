ये हैं Automatic गियरबॉक्स वाली सबसे सस्ती कारें, चलाने में मजा ना आ जाए तो कहना

AMT Cars: मैनुअल कारों को चलाने में कई बार नए ड्राइवर्स को काफी परेशानी होती है, लेकिन वहीं पर ऑटोमैटिक कारें चलाना काफी आसान और मजेदार होता है. दरअसल इन कारों में बार बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इतना ही नहीं, इनमें सिर्फ ब्रेक और एक्सेलरेटर पैडल ही मौजूद होता है जिससे इन्हें चलाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है. अगर आप भी एक ऑटोमैटिक कार खरीदना चाह रहे हैं तो आज हम आपके लिए कुछ दमदार और किफायती ऑप्शन लेकर आए हैं.

Maruti Suzuki Alto K10 VXI AMT

इस कार में 1.0L पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 66 bhp की मैक्स पावर जेनरेट करता है. इस एनर्टी लेवल कार को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये 24.9 kmpl तक का माइलेज जेनरेट करती है. इस ऑटोमैटिक वेरिएंट के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग के साथ 7-इंच टचस्क्रीन और एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले आदि मिल जाता है.

Maruti Suzuki S-Presso VXI (O) AGS

ये एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की कार है जिसमें 1.0L पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 66 bhp की पावर जेनरेट कर सकता है. ये इंजन 24.12 kmpl का माइलेज ऑफर करता है. कार में ग्राहकों को डुअल कैमरा डैशकैम के साथ सनरूफ भी मिल जाती है. इस एसयूवी का डिजाइन बेहद ही स्टाइलिश है.

Renault Kwid RXT AMT

अगर आप एक ऑटोमैटिक कार खरीदना चाहते हैं तो क्विड में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है. इसमें ग्राहकों को 1.0L का पेट्रोल इंजन मिलता है जो, 68 bhp की मैक्स पावर जेनरेट करता है. इसके माइलेज की बात करें तो ये 22.3 kmpl है. इस कार की हैंडलिंग काफी आसान है और ट्रैफिक में भी इसे बड़े मजे से चलाया जा सकता है.

Maruti Suzuki Celerio VXI AMT

भारत में मिलने वाली ये दमदार हैचबैक 1.0L पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो, 66 bhp की पावर जेनरेट करती है. इस कार से 26.68 kmpl का मैक्सिमम माइलेज मिल जाता है. ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाली ये एक बेहद दमदार कार है. इसमें ग्राहकों को मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग, रियर पार्किंग सेंसर जैसी खासियतें मिल जाती हैं.