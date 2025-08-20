ये हैं ABS के साथ आने वाली सबसे सस्ती बाइक्स, अचानक ब्रेक लगाने पर भी नहीं होती हैं स्लिप
Budget ABS bikes 2025: एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हर बाइक के लिए बेहद ही जरूरी सेफ्टी फीचर बन गया है और इसके साथ आने वाली बाइक्स में एक्सीडेंट का खतरा काफी कम होता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 07:35 AM IST
Budget ABS bikes 2025: भारत में ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) के साथ आने वाली बाइक्स के काफी ऑप्शन मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन इनकी कीमत आम बाइक्स से ज्यादा होती है. ऐसे में आज हम आपको भारत में उपलब्ध ऐसी बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना सिर्फ किफायती हैं बल्कि इनमें ABS भी मिल जाता है.

Bajaj Platina 110 ABS कीमत: ₹79,821  

Bajaj Platina को अगर भारत में मिलने वाली सबसे सस्ती ABS बाइक्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा. ये एक किफायती बाइक है जो ABS जुड़ने के बाद काफी सेफ हो गई है. इसमें ग्राहकों को 115.45cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिल जाता है. इसका माइलेज भी ग्राहक काफी पसंद करते हैं जो 80-84 kmpl (ARAI प्रमाणित) है. भारतीय रोड्स पर रफ्तार भरने वाली ये बाइक बेहद ही दमदार है और लाइट वेट डिजाइन की वजह से इसे राइड करना काफी मजेदार है. इस बाइक के फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक, सिंगल-चैनल ABS मिल जाता है.   

Hero Xtreme 125R  कीमत: ₹1,01,100 (हाल ही में ₹1,600 की बढ़ोतरी के बाद)  

अगर आप किफायती कीमत में एक स्पोर्टी डिजाइन वाली ABS बाइक खरीदना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन साबित होगा. इस बाइक में 124.7cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिल जाता है. इसका माइलेज 50 kmpl है. इस बाइक में सिंगल-चैनल ABS, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है. यह बाइक Bajaj Pulsar NS125 से ₹5,000 सस्ती है और अगर आपका बजट कम है तो इस ऑप्शन को खरीदना आपके लिए बेहतरीन साबित होगा. 

Bajaj Pulsar NS125 कीमत: ₹1,06,266  

भारत में Bajaj Pulsar NS125 एक बेहद ही पॉपुलर बाइक है, जिसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है. इस बाइक में ग्राहकों को 124.45cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. अगर माइलेज की बात करें तो इसका माइलेज 45-50 kmpl है. बाइक में सिंगल-चैनल ABS, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है. हाल ही में ABS के साथ अपडेट की गई ये बाइक अब और भी ज्यादा सेफ हो गई है. 

Honda Unicorn  कीमत: ₹1,10,000  

इस बाइक में ग्राहकों को 162.7cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन मिल जाता है. बाइक का माइलेज 50 kmpl है. अगर आप इस बाइक को खरीदते हैं तो इसमें आपको सिंगल-चैनल ABS, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाता है. ये बाइक कम खर्चीली है और इसकी मेंटेनेंस भी काफी कम रहती है. 

