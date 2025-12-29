राजधानी में पेट्रोल-डीजल कार चलाना होगा महंगा: 'ग्रीन सेस' से बचना है तो चुनें ये बजट EV

Green Tax in Delhi: प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का नया हथियार दिल्ली सरकार राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. इसके तहत पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर 'ग्रीन सेस' लगाया जा सकता है. यह एक एक्स्ट्रा टैक्स है, जिसका मकसद पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के इस्तेमाल को कम करना है. इस टैक्स से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल पर्यावरण सुधार और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा.

इलेक्ट्रिक कारें: ग्रीन सेस से बचने का स्मार्ट तरीका अगर आप इस नए टैक्स के बोझ से बचना चाहते हैं और दिल्ली में बिना किसी रुकावट के सफर करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक कार (EV) सबसे बेहतरीन विकल्प है. चूंकि इलेक्ट्रिक वाहन शून्य प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए सरकार इन्हें ग्रीन सेस के दायरे से बाहर रखेगी. इसके अलावा, ईवी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में मिलने वाली छूट भी ग्राहकों के लिए फायदे का सौदा साबित होती है.

MG Comet EV: शहर के लिए सबसे सस्ती सवारी 10 लाख रुपये से कम के बजट में MG Comet EV एक बेहद आकर्षक विकल्प है. यह वर्तमान में भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार मानी जा रही है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत मात्र ₹7.50 लाख है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट ₹9.56 लाख तक जाता है. छोटी साइज और कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण यह दिल्ली जैसे भीड़भाड़ वाले शहरों में ड्राइविंग और पार्किंग के लिए बहुत सुविधाजनक है.

Tata Tiago EV: मध्यम वर्ग की पसंदीदा पसंद टाटा मोटर्स की Tiago EV भारतीय बाजार में एक भरोसेमंद नाम बन चुकी है. इस इलेक्ट्रिक हैचबैक की एक्स-शोरूम कीमत ₹7.99 लाख से शुरू होती है. यह कार एक बार चार्ज करने पर अच्छी रेंज और शानदार सुरक्षा फीचर्स के साथ आती है. हालांकि इसके टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत ₹11.14 लाख तक जाती है, लेकिन इसके बेस और मिड-वेरिएंट ₹10 लाख के अंदर आसानी से मिल जाते हैं.

Tata Punch.ev: कम बजट में SUV का अनुभव अगर आप छोटी कार के बजाय एक माइक्रो-एसयूवी की तलाश में हैं, तो Tata Punch.ev एक बेहतरीन चुनाव है. टाटा की इस लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹10 लाख के आसपास है. यह कार उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो मजबूती, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और एडवांस फीचर्स का मेल चाहते हैं. यह बजट सेगमेंट में प्रीमियम ड्राइविंग अनुभव प्रदान करती है.

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की तैयारी ग्रीन सेस के लागू होने से न केवल पारंपरिक ईंधन वाली कारें महंगी होंगी, बल्कि इससे प्राप्त फंड का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने में किया जाएगा. दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि शहर के हर कोने में ईवी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध हो. ऐसे में अब कार खरीदने वालों का झुकाव तेजी से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, जो लंबे समय में जेब और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद है.