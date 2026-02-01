सस्ती हो सकती हैं इलेक्ट्रिक कारें, ये 5 किफायती ऑप्शंस बड़े मजे से हो जाएंगे आपके बजट में फिट

Electric Car in Budget Range: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और बजट सेगमेंट में अब ग्राहकों के पास कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. अगर आप 2026 में एक किफायती इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग रहे हैं, तो यहां भारत की 5 सबसे सस्ती और लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं.

MG Comet EV

वर्तमान में भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार मानी जाती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹7.50 लाख है. यह एक छोटी टू-डोर अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट कार है, जिसे विशेष रूप से शहर की भीड़भाड़ और तंग पार्किंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें 17.3 kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 230 किमी की रेंज (MIDC) प्रदान करती है. शहर में रोजाना दफ्तर या बाजार जाने के लिए यह एक बेहद किफायती विकल्प है.

Tata Tiago.ev

उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो एक पारंपरिक फाइव-डोर हैचबैक की तलाश में हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹7.99 लाख से शुरू होती है. टाटा मोटर्स ने इसमें दो बैटरी पैक विकल्प (19.2 kWh और 24 kWh) दिए हैं, जो वेरिएंट के आधार पर 250 किमी से 315 किमी तक की रेंज देते हैं. इसमें मल्टी-मोड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं, जो इसे ड्राइविंग के लिए आरामदायक बनाते हैं.

Tata Punch.ev

ने माइक्रो-SUV सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बनाई है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹9.99 लाख है. यह कार टाटा के नए 'acti.ev' प्लेटफॉर्म पर आधारित है और शानदार मजबूती (5-स्टार रेटिंग) के साथ आती है. इसमें दो रेंज विकल्प उपलब्ध हैं: मीडियम रेंज (315 किमी) और लॉन्ग रेंज (421 किमी). ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस और एसयूवी लुक के कारण यह कार भारतीय सड़कों और छोटे परिवारों के लिए बहुत लोकप्रिय हो रही है.

MG Windsor EV

एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर है जिसे कंपनी ने एक अनोखे 'Battery-as-a-Service' (BaaS) मॉडल के साथ भी पेश किया है. यदि आप बैटरी किराए पर लेते हैं, तो इसकी प्रभावी कीमत लगभग ₹9.99 लाख से शुरू होती है (बिना बैटरी रेंटल के यह ₹13.99 लाख के आसपास है). इसमें 38 kWh का बैटरी पैक है जो 449 किमी की रेंज का दावा करता है. इसका केबिन काफी बड़ा और आरामदायक है, जो इसे लंबी यात्राओं के लिए भी उपयुक्त बनाता है.

Citroen eC3

यूरोपियन स्टाइल और बेहतरीन सस्पेंशन के साथ आने वाली एक किफायती इलेक्ट्रिक कार है. इसकी कीमत लगभग ₹12.70 लाख से शुरू होती है. इसमें 29.2 kWh का बैटरी पैक लगा है जो लगभग 320 किमी की रेंज देता है. हालाकि इसमें बहुत ज्यादा हाई-टेक फीचर्स नहीं हैं, लेकिन इसका राइड कफर्ट और सरल डिजाइन इसे उन लोगों के लिए अच्छा बनाता है जो पहली बार ईवी अपना रहे है.