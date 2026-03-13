Advertisement
trendingNow13139070
Hindi Newsऑटोमोबाइलइन 5 इलेक्ट्रिक कारों के आगे महंगे ऑप्शन भी हैं फेल, Tesla वालों के भी छूट जाते हैं पसीने

इन 5 इलेक्ट्रिक कारों के आगे महंगे ऑप्शन भी हैं फेल, Tesla वालों के भी छूट जाते हैं पसीने

Cheapest Electric Cars: बजट 2026 में लिथियम आयन बैटरी सस्ती करने को लेकर ऐलान किया गया है जिससे ईवीज सस्ती हो सकती हैं, हालांकि जब तक इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते नहीं होते हैं तब तक आपके लिए ये इलेक्ट्रिक कारें अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन 5 इलेक्ट्रिक कारों के आगे महंगे ऑप्शन भी हैं फेल, Tesla वालों के भी छूट जाते हैं पसीने

Electric Car in Budget Range: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को लोग तेजी से अपना रहे हैं और बजट सेगमेंट में भी अब ग्राहकों के पास कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं. अगर आप 2026 में एक किफायती इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग रहे हैं, तो यहां भारत की 5 सबसे सस्ती और लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. 

MG Comet EV
वर्तमान में भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार मानी जाती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.50 लाख है. यह एक छोटी टू-डोर अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट कार है, जिसे विशेष रूप से शहर की भीड़भाड़ और तंग पार्किंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें 17.3 kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 230 किमी की रेंज (MIDC) प्रदान करती है. शहर में रोजाना दफ्तर या बाजार जाने के लिए यह एक बेहद किफायती ऑप्शन है.

Tata Tiago.ev
उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो एक पारंपरिक फाइव-डोर हैचबैक की तलाश में हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख से शुरू होती है. टाटा मोटर्स ने इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन (19.2 kWh और 24 kWh) दिए हैं, जो वेरिएंट के आधार पर 250 किमी से 315 किमी तक की रेंज देते हैं. इसमें मल्टी-मोड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं, जो इसे ड्राइविंग के लिए आरामदायक बनाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Tata Punch.ev
ने माइक्रो-SUV सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बनाई है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 6.49 लाख है. यह कार टाटा के नए 'acti.ev' प्लेटफॉर्म पर आधारित है और शानदार मजबूती (5-स्टार रेटिंग) के साथ आती है. इसमें दो रेंज ऑप्शन उपलब्ध हैं: मीडियम रेंज (315 किमी) और लॉन्ग रेंज (421 किमी). ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस और एसयूवी लुक के कारण यह कार भारतीय सड़कों और छोटे परिवारों के लिए बहुत लोकप्रिय हो रही है.

MG Windsor EV
एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर है जिसे कंपनी ने एक अनोखे 'Battery-as-a-Service' (BaaS) मॉडल के साथ भी पेश किया है. यदि आप बैटरी किराए पर लेते हैं, तो इसकी प्रभावी कीमत लगभग 9.99 लाख से शुरू होती है (बिना बैटरी रेंटल के यह 13.99 लाख के आसपास है). इसमें 38 kWh का बैटरी पैक है जो 449 किमी की रेंज का दावा करता है. इसका केबिन काफी बड़ा और आरामदायक है, जो इसे लंबी जर्नी के लिए भी परफेक्ट बनाता है.

Citroen e
यूरोपियन स्टाइल और बेहतरीन सस्पेंशन के साथ आने वाली एक किफायती इलेक्ट्रिक कार है. इसकी कीमत लगभग 12.70 लाख से शुरू होती है. इसमें 29.2 kWh का बैटरी पैक लगा है जो लगभग 320 किमी की रेंज देता है. हालाकि इसमें बहुत ज्यादा हाई-टेक फीचर्स नहीं हैं, लेकिन इसका राइड कंफर्ट और सरल डिजाइन इसे उन लोगों के लिए अच्छा बनाता है जो पहली बार ईवी अपना रहे है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

cheapest electric cars

Trending news

Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में ईरान युद्ध, LPG मुद्दे पर होगी बहस, आज भी हंगामे के आसार
Budget Session
Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में ईरान युद्ध, LPG मुद्दे पर होगी बहस, आज भी हंगामे के आसार
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायक का चुनाव लड़ाने दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायक का चुनाव लड़ाने दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
CEC
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
PM Modi
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
Punjab
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
Punjab
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल