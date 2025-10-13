Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइल

बजट रेंज में चाहिए Hybrid कार, तो Maruti और Mahindra ने कर ली है बड़ी तैयारी

Hybrid Cars in Budget Range: मौजूदा समय में Toyota Hyryder और Innova Hycross जैसे मॉडल के साथ इस सेगमेंट में आगे है, जबकि Maruti की Grand Vitara और Invicto भी अच्छी बिक्री कर रही हैं. लेकिन ये सभी मॉडल थोड़े महंगे हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 07:56 PM IST
Hybrid Cars in Budget Range: भारतीय कार बाज़ार में हाइब्रिड गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन अब तक ये तकनीक महंगी मानी जाती रही है. हालांकि, ये स्थिति जल्द ही बदलने वाली है. देश की दो दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियां Maruti Suzuki Mahindra & Mahindra जल्द ही ऐसी हाइब्रिड SUVs लॉन्च करने की योजना बना रही हैं, जो बजट रेंज में होंगी और काफी तगड़ा माइलेज भी ऑफर करेंगी.

मौजूदा समय में Toyota Hyryder और Innova Hycross जैसे मॉडल के साथ इस सेगमेंट में आगे है, जबकि Maruti की Grand Vitara और Invicto भी अच्छी बिक्री कर रही हैं. लेकिन ये सभी मॉडल थोड़े महंगे हैं. अब Tata, Hyundai और Kia कंपनियां भी इस सेगमेंट में आने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन सबकी निगाहें Maruti और Mahindra पर टिकी हैं जो गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं.

Maruti Fronx Hybrid: सस्ती और दमदार!
Maruti Suzuki, अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV Fronx (फ्रोंक्स) के साथ हाइब्रिड सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री करने के लिए तैयार है. यह ब्रांड का पहला मॉडल होगा जिसमें कंपनी का इन-हाउस विकसित स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन लगा होगा. इस नई प्रणाली का कोडनेम HEV है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि Maruti का यह हाइब्रिड सिस्टम, Toyota के हाइब्रिड सेटअप की तुलना में काफी अधिक लागत प्रभावी और कुशल (cost effective and efficient) होगा, जो फिलहाल Grand Vitara और Invicto में इस्तेमाल होता है.

कंपनी Fronx में अपने Z12E 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन को हाइब्रिड बनाने की योजना बना रही है. यह इंजन जनरेटर के रूप में काम करेगा और लगभग 1.5kWh से 2kWh के बैटरी पैक को पावर देगा. इलेक्ट्रिक मोटर सामने के पहियों को बिजली देगी. हाल ही में Fronx की टेस्टिंग के दौरान यह भी पता चला है कि इस कॉम्पैक्ट SUV में 2026 तक ADAS (ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम) सुरक्षा फीचर्स भी मिल सकते हैं, जो इसे और भी आकर्षक बना देगा.

Mahindra XUV 3XO Hybrid: देसी कंपनी का हाइब्रिड दांव 
Mahindra & Mahindra भी पीछे नहीं है. वह भारतीय बाजार के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर (Range Extender) टेक्नोलॉजी दोनों पर काम कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, घरेलू कंपनी की पहली हाइब्रिड पेशकश Mahindra XUV 3XO (महिंद्रा XUV 3XO) हो सकती है, जो 2026 में आ सकती है. यह सबकॉम्पैक्ट SUV संभवतः 1.2L 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड तकनीक को जोड़ेगी. वहीं, Mahindra की पूरी तरह से इलेक्ट्रिक SUVs को रेंज-एक्सटेंडर कॉन्फ़िगरेशन के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

hybrid cars

