बाइक बनाने वाली कंपनी बनाती है ये प्राइवेट जेट, इससे सस्ता प्लेन पूरे मार्केट में नहीं

Honda Jet: होंडा का प्राइवेट जेट कंपनी के फाउंडर सोइचिरो होंडा के सपने का हिस्सा था, जो केवल ज़मीन पर ही नहीं, बल्कि आकाश में भी मोबिलिटी लाना चाहते थे. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 08:33 PM IST
बाइक बनाने वाली कंपनी बनाती है ये प्राइवेट जेट, इससे सस्ता प्लेन पूरे मार्केट में नहीं

Honda Private Jet: दोपहिया और चार पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी Honda ने एविएशन सेक्टर में अपनी जगह बना चुकी है. यह कंपनी न केवल कार और मोटरसाइकिल बनाती है, बल्कि यह प्राइवेट जेट भी बनाती है, जिसे HondaJet के नाम से जाना जाता है. होंडा का प्राइवेट जेट कंपनी के फाउंडर सोइचिरो होंडा के सपने का हिस्सा था, जो केवल ज़मीन पर ही नहीं, बल्कि आकाश में भी मोबिलिटी लाना चाहते थे. इस पहल ने दुनिया के सबसे किफायती और तकनीकी रूप से हाइटेक छोटे बिज़नेस जेट्स में से एक को जन्म दिया.

2. होंडाजेट की अनोखी डिज़ाइन और तकनीक

होंडाजेट की सबसे बड़ी खासियत और पहचान उसकी डिज़ाइन है, खासकर उसके इंजन प्लेसमेंट को लेकर. यह अपने इंजन को पारंपरिक तरीके से धड़ (Fuselage) के पीछे लगाने के बजाय, ओवर-द-विंग इंजन माउंट डिज़ाइन का इस्तेमाल करता है. यानी, इसके इंजन पंखों के ऊपर लगे होते हैं. इससे केबिन में शोर को कम होता है, यात्री और सामान के लिए ज़्यादा जगह बनाती है. 

3. बाज़ार में सबसे सस्ता (VLCJ सेगमेंट)

होंडाजेट को अक्सर वेरी लाइट कॉर्पोरेट जेट सेगमेंट में रखा जाता है. यह अपनी कैटेगरी में सबसे किफायती जेट है जिसे चलाने में सबसे कम खर्च आता है. दरअसल ये अपने सेगमेंट में सबसे कम तेल पीता है, यही वजह है कि इसे पूरे बाज़ार में सबसे किफायती प्राइवेट जेट्स में से एक माना जाता है. होंडाजेट ने न केवल अपनी इंजीनियरिंग के कारण, बल्कि अपनी किफायती कीमत की वजह से भी स्मॉल और मिड-साइज छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के बीच लोकप्रियता हासिल की है, जिससे प्राइवेट जेट यात्रा पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गई है.

4. प्रोडक्शन 

होंडाजेट को होंडा एयरक्राफ्ट कंपनी में तैयार किया जाता है. यह कंपनी अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना स्थित ग्रीनस्बोरो में है. यह जेट हाइटेक कॉम्पोजिट मटीरियल और हाई-लेवल तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया जाता है. होंडा के दशकों के इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस और क्वालिटी कंट्रोल की बदौलत ये भरोसेमंद और सुरक्षित प्राइवेट जेट बनाया है. इस जेट की सफलता को देखते हुए, होंडा ने इसके हाइटेक वेरिएन्ट भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि होंडाजेट एलीट.

5. कार कंपनी से प्राइवेट जेट 

होंडाजेट में कंपनी ने इंजन डिज़ाइन और एयरोडायनेमिक्स में अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके एक ऐसा प्राइवेट जेट बनाया जो न केवल तेज़ है, बल्कि फ्यूल बचाने के मामले में भी काफी आगे है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Honda Jet

