ये है Royal Enfield की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल, 12 महीने खत्म नहीं होती है इसकी डिमांड
Advertisement
trendingNow12878661
Hindi Newsऑटोमोबाइल

ये है Royal Enfield की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल, 12 महीने खत्म नहीं होती है इसकी डिमांड

Royal Enfield Cheapest Motorcycle: रॉयल एनफील्ड की ये मोटरसाइकिल बेहद ही किफायती है और साल के 12 महीने इसकी डिमांड खत्म होने का नाम नहीं लेती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 13, 2025, 10:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये है Royal Enfield की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल, 12 महीने खत्म नहीं होती है इसकी डिमांड

Royal Enfield Cheapest Motorcycle: भारत में Royal Enfield की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल की बात करें तो ये Hunter 350 है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹1.50 लाख से शुरू होती है. ये मोटरसाइकिल देखने में क्लासी और स्पोर्टी है. युवाओं के बीच इसका जबरदस्त क्रेज है. ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती है. अगर आप भी ऐसी ही एक किफायती रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं. 

खासियतें 

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की खासियतों की बात करें तो इसमें ग्राहकों को रेट्रो-मॉडर्न स्टाइल, मिल जाता है साथ ही ये एक कम्पैक्ट कैफे रेसर लुक के साथ आती है जो इसे युवाओं में बेहद ही पॉपुलर बनाता है. ये एक मजबूत डुअल क्रैडल फ्रेम के साथ आती है. बाइक के फ्रंट में टेलिस्कोपिक और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. बाइक के फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स साथ ही इसमें सिंगल-चैनल ABS भी मिल जाता है. इस बाइक का वजन लगभग 181 kg है जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग बेहद ही आसान हो जाती है. 

फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो बाइक में एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED हेडलैंप आदि मिल जाते हैं. ये बाइक 7 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. 

इंजन और पावर 

2025 हंटर 350 में 349 सीसी, एयर-कूल्ड, जे-सीरीज़ इंजन है जो 20.2 बीएचपी और 27 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. लॉन्ग-स्ट्रोक मोटर को पाँच-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जिसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच का फायदा मिलता है. ये एक दमदार बाइक है जो तेजी से रफ्तार पकड़ती है और रॉयल एनफील्ड की अन्य बाइक्स की तुलना में इसका माइलेज भी काफी बेहतर है जो इसे युवाओं के लिए एक बेहतरीन बाइक बनाता है जिसकी सर्विसिंग से लेकर इसे चलाने का खर्च भी आसानी से बजट में फिट हो जाता है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Royal Enfield

Trending news

IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
Bacchu Kadu
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
Rajiv Pratap Rudy election win
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Trump tariff
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Aaj Ki Taza Khabar Live: हमें पीएम मोदी का स्वागत कैसे करना है, आज ये सीखा...स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: हमें पीएम मोदी का स्वागत कैसे करना है, आज ये सीखा...स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
Supreme Court
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
Independence Day
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
today weather update
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
Ujjain mahakal temple
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
DNA
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
homeministry
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
;