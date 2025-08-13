ये है Royal Enfield की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल, 12 महीने खत्म नहीं होती है इसकी डिमांड

Royal Enfield Cheapest Motorcycle: भारत में Royal Enfield की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल की बात करें तो ये Hunter 350 है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹1.50 लाख से शुरू होती है. ये मोटरसाइकिल देखने में क्लासी और स्पोर्टी है. युवाओं के बीच इसका जबरदस्त क्रेज है. ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती है. अगर आप भी ऐसी ही एक किफायती रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

खासियतें

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की खासियतों की बात करें तो इसमें ग्राहकों को रेट्रो-मॉडर्न स्टाइल, मिल जाता है साथ ही ये एक कम्पैक्ट कैफे रेसर लुक के साथ आती है जो इसे युवाओं में बेहद ही पॉपुलर बनाता है. ये एक मजबूत डुअल क्रैडल फ्रेम के साथ आती है. बाइक के फ्रंट में टेलिस्कोपिक और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. बाइक के फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स साथ ही इसमें सिंगल-चैनल ABS भी मिल जाता है. इस बाइक का वजन लगभग 181 kg है जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग बेहद ही आसान हो जाती है.

फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो बाइक में एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED हेडलैंप आदि मिल जाते हैं. ये बाइक 7 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है.

इंजन और पावर

2025 हंटर 350 में 349 सीसी, एयर-कूल्ड, जे-सीरीज़ इंजन है जो 20.2 बीएचपी और 27 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. लॉन्ग-स्ट्रोक मोटर को पाँच-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जिसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच का फायदा मिलता है. ये एक दमदार बाइक है जो तेजी से रफ्तार पकड़ती है और रॉयल एनफील्ड की अन्य बाइक्स की तुलना में इसका माइलेज भी काफी बेहतर है जो इसे युवाओं के लिए एक बेहतरीन बाइक बनाता है जिसकी सर्विसिंग से लेकर इसे चलाने का खर्च भी आसानी से बजट में फिट हो जाता है.