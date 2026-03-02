ये हैं भारत की सबसे सस्ती Sedan Cars, पूरे देश में नहीं इतने किफायती ऑप्शन

Advertisement
Cheapest Sedan Cars: अगर आप अपनी चोटी फैमिली के लिए एक बजट रेंज सेडान की तलाश में हैं तो आज हम आपके लिए 10 लाख से कम (एक्स-शोरूम) कीमत पर भारत के सबसे सस्ते ऑप्शन लेकर आए हैं जो तगड़ा माइलेज भी देते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 09:01 AM IST
Sedan Under 10 Lakh: भारत में हर रेंज की कारें उपलब्ध हैं, जिनमें सेडान, हैचबैक और एसयूवी जैसी कैटेगरी मौजूद हैं. इनमें से कम्फर्ट के लिए सबसे ज्यादा लोग सेडान को पसंद करते हैं. दरअसल इनमें 4 से 5 लोगों के बैठने का स्पेस होता है और काफी ज्यादा लेग रूम और हेड रूम भी मिलता है. हालांकि काफी सारी सेडान कारों की कीमत बहुत ज्यादा हैं लेकिन इनमें से हम आज आपके लिए सबसे किफायती सेडान के ऑप्शन लेकर ये हैं जिन्हें आप 10 लाख रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं.

Tata Tigor  कीमत: 5,48,990 लाख (एक्स-शोरूम)  
इसे बजट रेंज सेडान में ग्राहकों को 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 85 bhp की पावर और 113 Nm आ पीक टॉर्क जेनरेट करता है. ये इंजन तकरीबन 19-20 किमी/लीटर (पेट्रोल) और 26.49 किमी/किग्रा (सीएनजी) का माइलेज देता है. कार को 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है. 

Maruti Suzuki Dzire  कीमत: 6,25,600 लाख (एक्स-शोरूम)  
ये भारत की सबसे चहेती सेडान है जिसमें ग्राहकों को 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, ये इंजन 82 bhp की पावर जेनरेट करता है. इस इंजन की बदौलत ये कार तकरीबन 24.12 किमी/लीटर (एएमटी), 33.73 किमी/किग्रा (सीएनजी)  का माइलेज दे सकती है. 

Hyundai Aura  कीमत: 5,99,990 लाख (एक्स-शोरूम)  
हुंडई की इस सेडान को भी भारत में काफी पसंद किया जाता है, किफायती होने के साथ ही ये प्रीमियम फीचर्स से लैस है. इस सेडान में ग्राहकों को 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है. इस इंजन की बदौलत कार 20-21 किमी/लीटर (पेट्रोल), 28 किमी/किग्रा (सीएनजी) का माइलेज देने में सक्षम है. 

Honda Amaze  कीमत: 7,47,790 लाख (एक्स-शोरूम)  
होंडा अमेज अपडेट होने के बाद से ही ग्राहकों को काफी पसंद आ रही है, ना सिर्फ इसमें सेफ्टी फीचर्स अपडेट किए गए हैं बल्कि इसके डिजाइन में भी काफी बदलाव किया गया है. इसमें ग्राहकों को 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जिसमें 90 bhp की पावर और 110 Nm का टॉर्क मिल जाता है. ग्राहकों को इस कर में Level-2 ADAS, 6 एयरबैग मिल जाते हैं. 

