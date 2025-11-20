Advertisement
Hindi News

ये हैं भारत की सबसे सस्ती SUVs, पूरे साल इन्हें खरीदने के लिए बेताब रहते हैं ग्राहक

Cheapest SUVs: भारत में कई ऐसी धमाकेदार एसयूवीज मौजूद हैं जिन्हें किसी हैचबैक के दाम में खरीदा जा सकता है और इनमें अच्छे-खासे फीचर्स भी मिल जाते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 20, 2025, 07:34 PM IST
Cheapest SUVs Available in Indian Market: भारतीय बाज़ार में सस्ती एसयूवीज का क्रेज कभी कम नहीं होता. ग्राहक पूरे साल इन गाड़ियों को खरीदने के लिए बेताब रहते हैं, और इसका कारण सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि इन गाड़ियों का दमदार पैकेज है. मिडिल क्लास परिवार हो या पहली बार कार खरीदने वाला युवा, हर कोई अब हैचबैक से सीधे एसयूवी सेगमेंट में छलांग लगाना चाहता है, और इन किफायती मॉडलों ने उनके सपने को पूरा किया है.

टाटा पंच 
इस सेगमेंट की सबसे बड़ी स्टार रही है टाटा पंच और उसकी टक्कर में आई हुंडई एक्सटर. इन दोनों ही माइक्रो एसयूवी ने 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आस-पास की शुरुआती कीमत पर ही ग्राहकों को एसयूवी का पूरा अनुभव दिया है. ऊँचा बोनट, दमदार ग्राउंड क्लीयरेंस और सड़कों पर रौबदार उपस्थिति (Road Presence) ग्राहकों को खूब भाती है. खास तौर पर टाटा पंच को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग ने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले खरीदारों के बीच इसकी मांग को और भी बढ़ा दिया है. एक्सटर ने 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड बनाकर सुरक्षा के मामले में कड़ी चुनौती पेश की है.

टाटा नेक्सन
अगर हम थोड़ी ऊपर के सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की बात करें, तो यहाँ टाटा नेक्सन, महिंद्रा XUV 3XO, और हुंडई वेन्यू का जलवा है. इन गाड़ियों की शुरुआती कीमत ₹7 लाख से ₹8 लाख के बीच होने के बावजूद, ये ग्राहकों को सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और टर्बो-पेट्रोल इंजन जैसे शानदार फीचर्स देती हैं. ग्राहक इन गाड़ियों पर इसलिए पैसा लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह सिर्फ एक कार नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से लोडेड, सुरक्षित और शक्तिशाली वाहन है जो शहर की भीड़ से लेकर लंबी हाईवे यात्रा तक हर जगह काम आता है.

 रेनो काईगर
दूसरी तरफ, रेनो काईगर और मारुति फ्रोंक्स जैसी गाड़ियों ने अपने स्टाइलिश लुक और टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ युवाओं को आकर्षित किया है. रेनो किगर अपने आकर्षक डिज़ाइन और किफायती कीमत के कारण हमेशा डिमांड में रहती है, जबकि मारुति फ्रोंक्स ने कूपे (Coupe) स्टाइल की एसयूवी को आम आदमी की पहुँच में लाया है. मारुति की विश्वसनीयता और फ्रोंक्स का बेहतरीन माइलेज, ग्राहकों को पूरे साल डीलरशिप तक खींच लाता है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Cheapest SUVs

