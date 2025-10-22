भारत में सेंध लगाने आ रही चीनी कार Chery Arrizo 8, टेंशन में आईं टाटा और महिंद्रा

Chery Arrizo 8: चीन की सबसे बड़ी वाहन निर्माताओं में से एक, चेरी ऑटोमोबाइल (Chery Automobile), ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में अपनी एंट्री के संकेत देने शुरू कर दिए हैं. हालांकि कंपनी ने भारत में आधिकारिक लॉन्च को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन दो लोकप्रिय उत्पादों का पेटेंट फाइल करना बाज़ार में हलचल पैदा कर रहा है. पहले कंपनी की एसयूवी टिगू 8 (Tiggo 8) का पेटेंट कराया गया था, और अब इसके बाद प्रीमियम सेडान अरीज़ो 8 (Arrizo 8) का भारतीय बाज़ार में पेटेंट दर्ज किया गया है. यह कदम साफ इशारा करता है कि यह चीनी ब्रांड जल्द ही भारतीय सड़कों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है.

Arrizo 8 में ऐसा क्या है जो भारतीय ग्राहक को लुभाएगा?

चेरी अरीज़ो 8 एक आकर्षक और आधुनिक डिज़ाइन वाली मिड-साइज़ सेडान है, जिसकी झलक लीक हुए पेटेंट इमेज में मिलती है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बिकने वाले मॉडल के काफी करीब है. अंतर्राष्ट्रीय मॉडल की डाइमेंशन्स बताती हैं कि यह एक लंबी और चौड़ी कार होगी—इसकी लंबाई 4.7 मीटर, चौड़ाई 1.8 मीटर और ऊंचाई 1.4 मीटर है, जबकि इसका व्हील बेस 2.7 मीटर है. 18 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स इसके स्पोर्टी लुक को पूरा करते हैं, और यह लाल, काले, नीले, सफेद, हरे और सिल्वर सहित कई आकर्षक रंगों के विकल्पों में उपलब्ध है.

टेक्नोलॉजी और लक्ज़री

अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, अरीज़ो 8 का केबिन अपने मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन और हल्के रंग के डुअल-टोन इंटीरियर्स के साथ एक प्रीमियम अपील देता है. टेक्नोलॉजी के मामले में, यह कार अपने सेगमेंट की कई कारों को टक्कर देती है:

Add Zee News as a Preferred Source

24.6 इंच की डुअल स्क्रीन (इंस्ट्रूमेंट कंसोल और इंफोटेनमेंट के लिए)

वायरलेस फोन चार्जर

आठ-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम

540-डिग्री व्यू कैमरा (जो कार के चारों ओर का विस्तृत दृश्य देता है)

एक पैनोरमिक सनरूफ

लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण सुरक्षा पर इसका ज़ोर है. यह सेडान 18 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) फीचर्स और 10 एयरबैग की लंबी सूची के साथ आती है, जो इसे सुरक्षा के लिहाज़ से काफी मज़बूत बनाती है.

परफॉर्मेंस और इंजन विकल्प

चेरी अरीज़ो 8 एक आधुनिक प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसमें दो इंजन विकल्प मिलते हैं:

1.6-लीटर TGDi पेट्रोल इंजन: यह इंजन 197 हॉर्सपावर (hp) और 290 Nm टॉर्क जनरेट करता है.

2.0-लीटर TGDi पेट्रोल इंजन: यह अधिक दमदार विकल्प 241 hp पावर और 390 Nm टॉर्क पैदा करता है.

दोनों इंजन विकल्प डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) के साथ जोड़े गए हैं और ये फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं.