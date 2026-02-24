भारतीय सड़कों पर दिखी नई इलेक्ट्रिक SUV: JSW और Chery की 'iCar V23' जल्द मचाएगी धूम!

Chery iCar V23 electric Car: भारत में जल्द ही में एक बड़ी हलचल होने वाली है. हाल ही में भारत में एक नई इलेक्ट्रिक SUV को टेस्टिंग के दौरान कवर के साथ देखा गया है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर Chery iCar V23 पर आधारित है. भारत में JSW मोटर्स और चीनी कार निर्माता Chery के बीच पार्टनरशिप है, जिसके तहत इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा. हालांकि जेटूर T2 (Jetour T2) के लॉन्च में अभी समय है.

रेट्रो-मॉडर्न डिजाइन

iCar V23 का डिजाइन काफी 'बॉक्सी' और मस्कुलर है, जो इसे सड़कों पर एक अलग पहचान देता है. इसकी गोलाकार हेडलाइट्स और जीप रैंगलर से इन्सपायर फ्रंट बंपर इसे एक रेट्रो लुक देते हैं. 2,735mm के लंबे व्हीलबेस और 210mm के शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ यह SUV न केवल दिखने में ऊंची है, बल्कि ऑफ-रोडिंग के लिए भी सक्षम है. इसके पिछले हिस्से में स्पेयर व्हील की जगह एक स्टाइलिश 'एक्सटर्नल स्टोरेज बॉक्स' दिया गया है, जो मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास इलेक्ट्रिक की याद दिलाता है.

प्रीमियम इंटीरियर

गाड़ी के अंदर कदम रखते ही आपको एक आधुनिक केबिन मिलता है. डैशबोर्ड के केंद्र में 15.4-इंच की विशाल टचस्क्रीन है जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करती है. काले रंग के इंटीरियर में पीली रंग की फिनिश इसे स्पोर्टी लुक देती है. खास बात यह है कि इसमें टच के साथ-साथ क्लाइमेट और ऑडियो कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन भी दिए गए हैं. हालांकि, इसमें पारंपरिक ड्राइवर डिस्प्ले की जगह एक नया सेटअप देखने को मिलता है और स्टीयरिंग व्हील पर रोलर-टाइप कंट्रोल दिए गए हैं.

पावरफुल परफॉर्मेंस

चीनी स्पेसिफिकेशन के अनुसार, iCar V23 दो पावरट्रेन विकल्पों में आती है. पहला RWD (रियर-व्हील ड्राइव) वर्जन है जो 136hp की पावर देता है और 401km की रेंज (CLTC) प्रदान करता है. दूसरा अधिक शक्तिशाली AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) वर्जन है, जो 211hp की पावर और 292Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसमें 81.76kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 510km तक की रेंज दे सकता है. इसकी टॉप स्पीड 140 किमी/घंटा है.

सेफ़्टी फीचर्स

सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इसमें ADAS का पैकेज दिया गया है. इसके अलावा, गाड़ी में 540-डिग्री कैमरा सेटअप, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स शामिल हैं. फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स शहर के ट्रैफिक और पार्किंग में ड्राइवर की मदद करते हैं, जिससे यह एक सुरक्षित फैमिली EV बन जाती है.

स्मार्ट फीचर्स

iCar V23 के इंटीरियर को यात्रियों की सुविधा के हिसाब से डिजाइन किया गया है. इसकी फ्रंट सीटें न केवल वेंटिलेटेड और पावर-एडजस्टेबल हैं, बल्कि इन्हें पूरी तरह से पीछे की ओर झुकाकर फ्लैट भी किया जा सकता है. इसके अलावा, इसमें 7-स्पीकर वाला बेहतरीन ऑडियो सिस्टम, PM2.5 एयर फिल्टर और कई USB पोर्ट्स दिए गए हैं.