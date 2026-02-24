Advertisement
trendingNow13121053
Hindi Newsऑटोमोबाइलभारतीय सड़कों पर दिखी नई इलेक्ट्रिक SUV: JSW और Chery की iCar V23 जल्द मचाएगी धूम!

भारतीय सड़कों पर दिखी नई इलेक्ट्रिक SUV: JSW और Chery की 'iCar V23' जल्द मचाएगी धूम!

Chery iCar V23 electric Car: iCar V23 का डिजाइन काफी 'बॉक्सी' और मस्कुलर है, जो इसे सड़कों पर एक अलग पहचान देता है. इसकी गोलाकार हेडलाइट्स और जीप रैंगलर से इन्सपायर फ्रंट बंपर इसे एक रेट्रो लुक देते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 24, 2026, 02:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारतीय सड़कों पर दिखी नई इलेक्ट्रिक SUV: JSW और Chery की 'iCar V23' जल्द मचाएगी धूम!

Chery iCar V23 electric Car: भारत में जल्द ही में एक बड़ी हलचल होने वाली है. हाल ही में भारत में एक नई इलेक्ट्रिक SUV को टेस्टिंग के दौरान कवर के साथ देखा गया है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर Chery iCar V23 पर आधारित है. भारत में JSW मोटर्स और चीनी कार निर्माता Chery के बीच पार्टनरशिप है, जिसके तहत इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा. हालांकि जेटूर T2 (Jetour T2) के लॉन्च में अभी समय है. 

रेट्रो-मॉडर्न डिजाइन
iCar V23 का डिजाइन काफी 'बॉक्सी' और मस्कुलर है, जो इसे सड़कों पर एक अलग पहचान देता है. इसकी गोलाकार हेडलाइट्स और जीप रैंगलर से इन्सपायर फ्रंट बंपर इसे एक रेट्रो लुक देते हैं. 2,735mm के लंबे व्हीलबेस और 210mm के शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ यह SUV न केवल दिखने में ऊंची है, बल्कि ऑफ-रोडिंग के लिए भी सक्षम है. इसके पिछले हिस्से में स्पेयर व्हील की जगह एक स्टाइलिश 'एक्सटर्नल स्टोरेज बॉक्स' दिया गया है, जो मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास इलेक्ट्रिक की याद दिलाता है.

प्रीमियम इंटीरियर
गाड़ी के अंदर कदम रखते ही आपको एक आधुनिक केबिन मिलता है. डैशबोर्ड के केंद्र में 15.4-इंच की विशाल टचस्क्रीन है जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करती है. काले रंग के इंटीरियर में पीली रंग की फिनिश इसे स्पोर्टी लुक देती है. खास बात यह है कि इसमें टच के साथ-साथ क्लाइमेट और ऑडियो कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन भी दिए गए हैं. हालांकि, इसमें पारंपरिक ड्राइवर डिस्प्ले की जगह एक नया सेटअप देखने को मिलता है और स्टीयरिंग व्हील पर रोलर-टाइप कंट्रोल दिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पावरफुल परफॉर्मेंस 
चीनी स्पेसिफिकेशन के अनुसार, iCar V23 दो पावरट्रेन विकल्पों में आती है. पहला RWD (रियर-व्हील ड्राइव) वर्जन है जो 136hp की पावर देता है और 401km की रेंज (CLTC) प्रदान करता है. दूसरा अधिक शक्तिशाली AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) वर्जन है, जो 211hp की पावर और 292Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसमें 81.76kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 510km तक की रेंज दे सकता है. इसकी टॉप स्पीड 140 किमी/घंटा है.

सेफ़्टी फीचर्स 
सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इसमें ADAS का पैकेज दिया गया है. इसके अलावा, गाड़ी में 540-डिग्री कैमरा सेटअप, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स शामिल हैं. फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स शहर के ट्रैफिक और पार्किंग में ड्राइवर की मदद करते हैं, जिससे यह एक सुरक्षित फैमिली EV बन जाती है.

स्मार्ट फीचर्स
iCar V23 के इंटीरियर को यात्रियों की सुविधा के हिसाब से डिजाइन किया गया है. इसकी फ्रंट सीटें न केवल वेंटिलेटेड और पावर-एडजस्टेबल हैं, बल्कि इन्हें पूरी तरह से पीछे की ओर झुकाकर फ्लैट भी किया जा सकता है. इसके अलावा, इसमें 7-स्पीकर वाला बेहतरीन ऑडियो सिस्टम, PM2.5 एयर फिल्टर और कई USB पोर्ट्स दिए गए हैं. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Chery iCar V23

Trending news

बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर क्या बोले राहुल?
Rahul Gandhi
बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर क्या बोले राहुल?
जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों से रचाई शादी, एक जैसी शक्लें देख मेहमान भी हैरान
Telangana
जुड़वां भाइयों ने जुड़वां बहनों से रचाई शादी, एक जैसी शक्लें देख मेहमान भी हैरान
बहस की जरूरत नहीं... कांग्रेस की मीटिंग में मंत्री और नेता के बीच तीखी नोकझोंक
congress
बहस की जरूरत नहीं... कांग्रेस की मीटिंग में मंत्री और नेता के बीच तीखी नोकझोंक
डिग्री की दौड़ में हिंदू अव्वल: कैसे बने अमेरिका के सबसे शिक्षित धार्मिक समूह?
most educated religious groups
डिग्री की दौड़ में हिंदू अव्वल: कैसे बने अमेरिका के सबसे शिक्षित धार्मिक समूह?
Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में एक बदलाव पर विदेश से उठाया सवाल?
Edwin Lutyens
Matt Ridley कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति भवन में एक बदलाव पर विदेश से उठाया सवाल?
केरल का नाम बदलने जा रही सरकार!चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?
Kerala to Keralam
केरल का नाम बदलने जा रही सरकार!चुनावी साल में क्यों हो रही ‘रीब्रांडिंग’ की तैयारी?
‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
bengal election
‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है
Tamil Nadu Assembly elections
अम्‍मा की वारिस बन सकेंगी 'चिनम्‍मा' ? द्रविड़ सियासत में कुछ तो नया होने वाला है
दिल्ली से लेह जा रहा स्पाइसजेट प्लेन का इंजन आसमान में हुआ खराब! 150 यात्री थे सवार
#spicejet
दिल्ली से लेह जा रहा स्पाइसजेट प्लेन का इंजन आसमान में हुआ खराब! 150 यात्री थे सवार
शर्टलेस प्रदर्शन मामले में कार्रवाई,4 दिन की रिमांड पर भेजे गए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष
AI summit 2026
शर्टलेस प्रदर्शन मामले में कार्रवाई,4 दिन की रिमांड पर भेजे गए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष