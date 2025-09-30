Advertisement
trendingNow12942035
Hindi Newsऑटोमोबाइल

भारत आ रही चीन की चौथी सबसे बड़ी कार कंपनी, Chery Tiggo 8 SUV को करवाया पेटेंट

 Chery Tiggo 8 SUV: Chery Tiggo 8 के ग्लोबल मॉडल की तरह ही इसका डिजाइन रहने वाला है जिसमें ग्राहकों को एक आक्टागोनाल ग्रिल डिज़ाइन होगा, जिसके साथ शार्प LED हेडलाइट्स और इंटीग्रेटेड LED DRLs दिए जाएंगे.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत आ रही चीन की चौथी सबसे बड़ी कार कंपनी, Chery Tiggo 8 SUV को करवाया पेटेंट

Chery Tiggo 8 SUV: चीन की चौथी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Chery ने भारत में अपनी SUV, Tiggo 8 का डिज़ाइन पेटेंट फाइल कर दिया है. हालाँकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर भारत में अपने लॉन्च की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन इस पेटेंट फाइलिंग से यह संकेत मिलता है कि भारतीय बाज़ार में इसकी एंट्री जल्द ही हो सकती है. Chery, अपनी धांसू Tiggo 8 SUV को भारत में लाने की तैयारी कर रही है.

Chery Tiggo 8 का डिज़ाइन और साइज़ कैसा है?
डिज़ाइन पेटेंट से पता चलता है कि Chery Tiggo 8 अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बिक रहे मॉडल के डिज़ाइन को ही बरकरार रखेगी. तस्वीरों के अनुसार, इसमें एक आक्टागोनाल ग्रिल डिज़ाइन होगा, जिसके साथ शार्प LED हेडलाइट्स और इंटीग्रेटेड LED DRLs दिए जाएंगे.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिकने वाले मॉडल की तरह, इसमें हल्का ढलान वाला रूफलाइन (Sloping Roofline), 19-इंच के अलॉय व्हील्स, स्क्वायर्ड व्हील आर्च, और फ्लश बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स जैसे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. साइज़ की बात करें तो, Chery Tiggo 8 की लंबाई 4.7 मीटर और व्हीलबेस 2.7 मीटर है. यह साइज़ इसे Hyundai Tucson और Jeep Meridian जैसी प्रीमियम SUVs की श्रेणी में रखता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Tiggo 8 के इंटीरियर और सेफ्टी फीचर्स में क्या मिलेगा खास?
अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बिकने वाली Chery Tiggo 8 फीचर्स के मामले में काफी दमदार है. इसमें एक बड़ा 15.6-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 3-स्पोक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, 12-स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग और एक पैनोरमिक सनरूफ जैसे कई लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं.

सुरक्षा के मोर्चे पर, यह SUV बिल्कुल पीछे नहीं है. इसमें नौ एयरबैग और 19 फंक्शन्स के साथ ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सुईट दिया गया है. ये फीचर्स बताते हैं कि लॉन्च होने पर यह SUV भारतीय ग्राहकों के लिए एक बेहद आकर्षक और सुरक्षित विकल्प हो सकती है.

Tiggo 8 का इंजन कितना पावरफुल होगा?
Chery Tiggo 8 के हुड के नीचे 2.0-लीटर TGDI पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह पावरफुल इंजन 245 hp तक की मैक्सिमम पावर और 390 Nm का पीक टॉर्क पैदा करने में सक्षम है. यह इंजन 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ZF 4-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Chery Tiggo 8

Trending news

BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
BMC elections
BMC चुनाव में बीजेपी निभाएगी बिग ब्रदर की भूमिका या टूटेगा गठबंधन? सब हो गया क्लियर!
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
India-Germany Military Cooperation
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
;