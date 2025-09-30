भारत आ रही चीन की चौथी सबसे बड़ी कार कंपनी, Chery Tiggo 8 SUV को करवाया पेटेंट

Chery Tiggo 8 SUV: Chery Tiggo 8 के ग्लोबल मॉडल की तरह ही इसका डिजाइन रहने वाला है जिसमें ग्राहकों को एक आक्टागोनाल ग्रिल डिज़ाइन होगा, जिसके साथ शार्प LED हेडलाइट्स और इंटीग्रेटेड LED DRLs दिए जाएंगे.
Chery Tiggo 8 SUV: चीन की चौथी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Chery ने भारत में अपनी SUV, Tiggo 8 का डिज़ाइन पेटेंट फाइल कर दिया है. हालाँकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर भारत में अपने लॉन्च की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन इस पेटेंट फाइलिंग से यह संकेत मिलता है कि भारतीय बाज़ार में इसकी एंट्री जल्द ही हो सकती है. Chery, अपनी धांसू Tiggo 8 SUV को भारत में लाने की तैयारी कर रही है.
Chery Tiggo 8 का डिज़ाइन और साइज़ कैसा है?
डिज़ाइन पेटेंट से पता चलता है कि Chery Tiggo 8 अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बिक रहे मॉडल के डिज़ाइन को ही बरकरार रखेगी. तस्वीरों के अनुसार, इसमें एक आक्टागोनाल ग्रिल डिज़ाइन होगा, जिसके साथ शार्प LED हेडलाइट्स और इंटीग्रेटेड LED DRLs दिए जाएंगे.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिकने वाले मॉडल की तरह, इसमें हल्का ढलान वाला रूफलाइन (Sloping Roofline), 19-इंच के अलॉय व्हील्स, स्क्वायर्ड व्हील आर्च, और फ्लश बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स जैसे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. साइज़ की बात करें तो, Chery Tiggo 8 की लंबाई 4.7 मीटर और व्हीलबेस 2.7 मीटर है. यह साइज़ इसे Hyundai Tucson और Jeep Meridian जैसी प्रीमियम SUVs की श्रेणी में रखता है.
Tiggo 8 के इंटीरियर और सेफ्टी फीचर्स में क्या मिलेगा खास?
अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बिकने वाली Chery Tiggo 8 फीचर्स के मामले में काफी दमदार है. इसमें एक बड़ा 15.6-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 3-स्पोक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, 12-स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग और एक पैनोरमिक सनरूफ जैसे कई लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं.
सुरक्षा के मोर्चे पर, यह SUV बिल्कुल पीछे नहीं है. इसमें नौ एयरबैग और 19 फंक्शन्स के साथ ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सुईट दिया गया है. ये फीचर्स बताते हैं कि लॉन्च होने पर यह SUV भारतीय ग्राहकों के लिए एक बेहद आकर्षक और सुरक्षित विकल्प हो सकती है.
Tiggo 8 का इंजन कितना पावरफुल होगा?
Chery Tiggo 8 के हुड के नीचे 2.0-लीटर TGDI पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह पावरफुल इंजन 245 hp तक की मैक्सिमम पावर और 390 Nm का पीक टॉर्क पैदा करने में सक्षम है. यह इंजन 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ZF 4-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है.