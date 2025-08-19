कम दाम में धमाकेदार रेंज! धांसू माइलेज वाले इन 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर को देख आपको नहीं होगा विश्वास
कम दाम में धमाकेदार रेंज! धांसू माइलेज वाले इन 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर को देख आपको नहीं होगा विश्वास

5 Cheap Electric Scooters: आज हम मिडिल क्लास के लोगों को 5 सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताएंगे जो सस्ते होने के साथ-साथ किफायती भी हैं, इन सस्ते स्कूटरों में Honda के भी स्कूटर मौजूद हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 10:02 AM IST
5 Cheap Electric Scooters: आज हम आपको बेहद कम कीमत वाले स्कूटर के बारे में बताएंगे जो मिडिल क्लास के लोगों लिए सबसे बेस्ट हो सकती हैं, अगर आप स्कूटर खरीदने का सोच रहे हैं तो यहां बताए हुए स्कुटर को आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं.

Vida V2X Go
हीरो विडा अपने कमाल के स्कूटर के लिए जानी जाती है हाल में ही कंपनी ने Vida V2X Go को लॉन्च किया है इसकी कीमत की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस महज 44,990 रुपये रखी गई है, साथ ही इस स्कूटर में लगी बैटरी की बात करें तो इसमें 2.2 Kwh की बैटरी लगी है, जिसके रेंज  की बात करें तो इसके सिंगल चार्ज से 92 किलोमीटर का माइलेज मिलता है, साथ ही इस स्कुटर के टॉप स्पीड की बात करें तो ये 70 kmph है.

मिडिल क्लास वालों के लिए बेस्ट हैं ये 5 सबसे सस्ती कारें! कम बजट के साथ जबरदस्त फीचर्स का है भरमार

Chetak 3001
Chetak एक समय का सबसे फेमस स्कूटर था आज के समय सबसे सस्ता स्कूटर लॉन्च किया है जिसका नाम Chetak 3001 है इसके  एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये लगभग 1.07 लाख रुपये है, इसमें 3 Kwh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी फुल चार्ज रेंज 127 किलोमीटर तक की है.

Ola S1 Z
ओला एक इलेक्ट्रिक कंपनी है जो अपनी इलेक्ट्रिक स्कुटर के लिए काफी पहचानी जाती है, कंपनी ने हाल में ही Ola S1 Z मॉडल को लॉन्च किया है साथ ही इसके कुल दो वेरिएंट हैं, जिनमें S1 Z STD मॉडल के एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो इसकी कीमत 59,999 रुपये है और वहीं  S1 Z + की एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 64,999 रुपये है, दोनों के सिंगल चार्ज रेंज 146 किलोमीटर तक की है और टॉप स्पीड 70 kmph है.

Honda QC1
होंडा मोटरसाइकल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपना सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है  जिसका नाम Honda QC1 है इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो इसकी कीमत 94,094 रुपये है, साथ ही इसमें 1.8 kW की बैटरी लगी है, जो कि सिंगल चार्ज में 80 किलोमीटर तक का माइलेज दे सकती है, इसकी टॉप स्पीड 50 kmph है.

TVS iQube
टीवीएस मोटर कंपनी सबसे किफायती स्कूटी की बात करें तो इसका नाम TVS iQube है जो  2.2 kWh के बैटरी के साथ आता है इसकी एक्स शोरूम प्राइस 94,434 रुपये है,जो कि फुल चार्ज में 94 किलोमीटर तक का माइलेज देने का काम करता है, और वहीं इस स्कूटी के टॉप स्पीड की बात करें तो ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की है, इसका इलेक्ट्रिक मोटर 4.4 किलोवॉट की पिक पावर जेनरेट करता है.

 

 

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

Chetak 3001 Vida V2X Go Honda QC1 Scooter

