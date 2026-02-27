1.2 लाख बार चार्जिंग और टोफू वाले पानी से चलेंगी गाड़ियां! चीन ने बना दी अनोखी बैटरी

Salt water battery: चीन को दुनिया का सबसे हाईटेक देश कहा जाए तो ये ज्यादा नहीं है. चीन में कुछ ऐसी तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं जिनका अन्य देशों में नामोनिशान भी नहीं है. एक बार फिर से चीनी वैज्ञानिकों कारनामा कर दिया है और ऐसी हाईटेक बैटरी तैयार कर दी है जो पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित और टिकाऊ है. दरअसल जहां एक तरफ पूरी दुनिया लिथियम आयन बैटरी पर काम कर रही है वहीं चीनी शोधकर्ताओं ने नमकीन पानी से चलने वाली बैटरी बनाकर दुनिया को चौंका दिया है. ये बैटरी न केवल बिजली स्टोर करने का एक नया तरीका है, बल्कि ये भविष्य की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सबसे सुरक्षित फ्यूल साबित हो सकती है.

टोफू ब्राइन जैसी सुरक्षित तकनीक

चीन में तैयार इस बैटरी की सबसे खास बात है इसमें इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रोलाइट. वैज्ञानिकों ने बैटरी के अंदर करंट ले जाने वाले लिक्विड को इतना सुरक्षित बनाया है कि इसकी तुलना टोफू (सोया पनीर) बनाने में इस्तेमाल होने वाले नमकीन घोल से की जा रही है. इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जैसे एलीमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाए जाते हैं. इस बैटरी को बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए हुए डिस्पोज किया जा सकता है.

1.2 लाख बार हो सकती है चार्ज

जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में पब्लिश एक रिसर्च के हिसाब से ये बैटरी 1 लाख 20 हजार बार से ज्यादा चार्ज और डिस्चार्ज की जा सकती है. वहीं अगर बात की जाए लिथियम आयन बैटरी की तो ये कुछ हजार साइकिल बाद काम के लायक नहीं बचती हैं और खराब हो जाती हैं या फूल जाती हैं, लेकिन इस बैटरी की क्षमता को देखने के बाद अब पूरी दुनिया के वैज्ञानिक दंग रह गए हैं.

आग और ब्लास्ट के खतरे से छुट्टी

मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जैसे एलीमेंट्स का इस्तेमाल होने की वजह से सॉल्ट बैटरी में आग लगने और धमाके का खतरा नहीं रहता है, ऐसे में इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कारों के लिए काफी ज्यादा सुरक्षित हो जाता है, साथ ही साथ इसकी कीमत भी कम रखने में मदद मिलती हैं. लिथियम-आयन बैटरियों की बात करें तो इनमें ज्वलनशील तरल पदार्थ होते हैं, जो गर्मी की वजह से आग पकड़ सकते हैं और इनमें ब्लास्ट हो सकता है. चीन की ये नई 'वॉटर-बैटरी' पूरी तरह से पानी पर आधारित है, ऐसे में पूरी तरह से फायर और ब्लास्ट प्रूफ हैं.

200 सालों की मेहनत से हुई हैं तैयार

इन वॉटर सॉल्ट बैटरियों पर वैज्ञानिक 200 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन न्यूट्रल pH (7.0) पर बेहतर प्रदर्शन पाना हमेशा एक चुनौती रही है. हालांकि अब हांगकांग सिटी यूनिवर्सिटी और यानान यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस समस्या को हल करने के लिए 'ऑर्गेनिक पॉलिमर' आधारित नेगेटिव इलेक्ट्रोड तैयार किया है. ये नया ढांचा बैटरी को न्यूट्रल पानी के घोल में भी स्टेबिलिटी और मजबूती देता है, जिससे बैटरी की एफीशिएंसी कई गुना बढ़ गई है.

सस्ता निर्माण और नेचर के लिए बेस्ट

मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे एलीमेंट धरती पर अच्छी मात्रा में मौजूद हैं, जिससे इन बैटरियों को बनाना लिथियम बैटरियों के मुकाबले सस्ता है साथ ही इनके निस्तारण से भी अब नेचर को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.