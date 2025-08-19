चीन ने बनाया दुनिया की सबसे पावरफुल EV बैटरी, 60°C पर भी देती जबरदस्त परफॉर्मेंस

New Lithium Metal Battery: देश में इन दिनों ईवी वाहनों पर काफी जोर दिया जा रहा है. सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां अपना रुख ईवी की तरफ कर रही है. इस दौरान कई सारी कंपनियों ने अपनी ईवी कार को लॉन्च भी कर दिया है, तो वहीं कई कंपनी अपनी गाड़ियों की टेस्टिंग कर रही हैं. हाल ही में मारुति ग्रैंड विटारा ईवी को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. लेकिन ईवी कार में सबसे बड़ी समस्या रेंज को लेकर आ रही है. हालांकि, चीन ने इस परेशानी का भी हल ढूंढ लिया है.

चीन ने बनाया सबसे पावरफुल ईवी बैटरी

चीन की तियानजिन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है. इन्होंने एक नई लिथियम बैटरी बनाई है. इस बैटरी की कुल डेंसिटी 600 wh/kg है. ये बैटरी कितनी पावर फुल है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि टेस्ला की सबसे एडवांस कार में 300 Wh/kg की बैटरी है. मतलब यह बैटरी टेस्ला की इस कार से दोगुनी है. चीन की यह तकनीक बड़े पैमाने पर सफल हुई तो ईवी कार का रेंज 2 से 4 गुना तक बढ़ जाएगा.

पुरानी बैटरी में क्या है समस्या?

अभी जो लिथियम बैटरी कारों के साथ दी जा रही है. इसमें सबसे बड़ी समस्या इलेक्ट्रोलाइट को लेकर है. इस बैटरी को ज्यादा चार्ज करने पर इसका चार्ज साइकिल काफी कम हो जाता है. इतना ही इस बैटरी में फटने और आग पकड़ने का खतरा भी रहता है. हालांकि, चीनी रिसर्चर्स ने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है. उन्होंने लिथियम की पुरानी बैटरी का स्ट्रक्चर काफी बदल दिया है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन काफी स्टेबल हो गया है. अब बैटरी हीट और आग पकड़ने जैसी समस्या से सुरक्षित है.

बैटरी की टेस्टिंग में हुई सफल

चीनी रिसर्चर्स ने इस बैटरी की शानदार टेस्टिंग की है. यह बैटरी 60 डिग्री सेल्सियस पर भी सही से काम कर रही है. इतना ही नहीं इस बैटरी को 25 बार फुल चार्ज और डिस्चार्ज करके देखा गया है. अब तक यह बैटरी काफी शानदार साबित हुई है. अगर इस बैटरी को बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया तो ईवी कार में काफी तेजी आ सकती है